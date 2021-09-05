汶川地震倖存女 失去右腿奪殘奧乒乓球金牌

因汶川大地震失去右腿的王睿，勇奪東京殘奧會乒乓球女子團體金牌。（取材自中國青年報）

東京 殘奧會乒乓球女子團體TT6-8級比賽中，由茅經典、黃文娟、王睿組成的中國 隊，以2-0擊敗荷蘭隊奪得金牌。賽後，90後王睿受訪時說：「大家好，我是乒乓球運動員王睿，也是汶川大地震 的倖存者，感謝乒乓球給我第二次生命，我終於圓了我和教練的奧運冠軍夢，為國爭了光！ 」

中國青年報報導，王睿1993年出生於四川省德陽市，2008年，15歲的她正在教室備戰中考。汶川大地震發生了，幾塊預製板砸中她的雙腿。在廢墟下被掩埋十多個小時後，父親和舅舅找到她時，她的右腿肌肉壞死，不得不截肢。一個多月後，王睿安裝了義肢，重新站了起來。

原本品學兼優的孩子，生活卻從此改變，在人生最低谷的時候，四川省殘疾人乒乓球隊教練周再行拋去了橄欖枝，王睿開始與乒乓球結緣。

中新網成都的報導中提到，「王睿深知自己起步晚，基本功不扎實，就加大訓練量彌補，每天的訓練時長都在八小時以上。」

後天加倍的艱苦努力下，2010的四川省運動會，王睿第一次參加正式的乒乓球比賽，就收穫了人生中的第一枚金牌。 2013年，王睿因表現優異被選入國家隊，離開了家鄉。

從事乒乓競技近13年來，王睿憑著一股倔勁和拚勁逐漸嶄露頭角，她先後斬獲仁川亞運會、世錦賽冠軍等榮譽，在2018年第三屆亞洲殘疾人運動會乒乓球比賽中拿下女子站姿7級單打冠軍，又在2019年舉行的亞洲殘疾人乒乓球錦標賽上拿下女子站姿7級單打冠軍，贏取了東京殘奧會的入場券。

王睿曾說過：「打球的時候，我常常忘記自己的殘疾，搶球就像一種本能，你不試也不知道夠不夠得著。」