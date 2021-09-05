求共富 經濟學家憂心變「共窮」

正當中國 社會各界響應「共同富裕」的同時，知名經濟學家張維迎警告說，中國如果失去對市場經濟的信念，政府干預越來越多，恐將走向「共同貧窮」。而德國 媒體則認為，鄧小平的「致富光榮」將成為歷史。

法國國際廣播電台報導，北京大學經濟學教授張維迎日前在中國經濟50人論壇發表相關文章指出，富人和企業家的創業積極性下降，會影響到工作機會、消費者和慈善事業，並導致國家重新走向貧窮。

張維迎寫道：「如果我們堅定了對市場經濟的信心，不斷推進市場化改革，中國就會走向共同富裕，如果我們失去了對市場的信念，引入越來越多的政府幹預，中國只能走向共同貧窮。」

張維迎強調，改革開放使中國社會變得更平等、更公平。市場經濟給普通人提供了走出貧困和發家致富的機會。市場經濟是「人類有史以來最平等的一種制度」。

張維迎闡釋了政府扶貧、解決貧困問題與企業家創造財富之間的關係：政府和慈善機構在解決貧困問題上可以有所作為，「但扶貧的錢形式上是政府或慈善機構給的，本質上是企業家創造出來的」。

他進一步解釋：「正是企業家創造了財富，政府和慈善機構才有了可用於扶貧的錢」，如果企業家沒有積極性創造財富，政府和慈善事業也無法扶貧。他指出，政府和慈善機構能做的只是把財富從一部分人手裡轉移到另一部分人手裡，不可能無中生有。

另外，德國媒體《南德意志報》以《中國的整治與再分配》為題寫道：對習近平 來說，共同富裕這場新運動可能主要是為明年的中共20大進行準備。…今天的中國是世界出口冠軍，是僅次於美國的全球第二大經濟體。然而，對於普通中國民眾來說，通過辛勤工作而致富或者過上穩定生活都已經變得越來越難，很多人已經看不到提升生活水平的希望。…習近平試圖通過嚴格的監管來縮小貧富差距。新規定會引起投資者的不安，甚至讓人想起毛澤東時代。整治運動顯然會讓私營企業疑心重重，但共同富裕的承諾卻想必會受到絕大多數民眾的歡迎，畢竟中國仍有6億人，月均收入不足人民幣1000元。實用主義政治家鄧小平當年喊出致富光榮的口號，將中國引上了資本主義發展道路。現在看來，這一切即將成為歷史。