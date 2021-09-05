拚共富 浙省委書記帶頭捐錢

中國積極推進全民「共同富裕」，浙江省委書記袁家軍3日帶領全省各級官員捐出自己的一日所得。（取材自浙江新聞）

在中共中央總書記習近平宣告要帶領全民邁向「共同富裕」後，捐款已成為中國 的新常態。除騰訊、阿里巴巴相繼宣布將投入1000億元（人民幣，下同，約154.95億美元）助力「共同富裕」，作為「建設共同富裕示範區」的浙江，3日在省委書記袁家軍帶領下，各級官員也捐出自己的一日所得。

據浙江日報報業集團旗下新媒體《浙江新聞》報導，在9月5日中國第六個「中華慈善日」到來之際，浙江省舉辦了以「匯聚慈善力量，助力共同富裕」為主題的「慈善一日捐」活動。

3日上午，袁家軍、省委副書記黃建發以及浙江省「四套班子」（指黨委、人大、政府和政協）其他領導來到省行政中心3號樓一樓大廳，將準備好的錢款投入「慈善一日捐」捐款箱。

《浙江日報》報導，浙江3日起在全省開展2021年「慈善一日捐」活動，廣泛動員機關幹部與職工參與，倡導機關、事業及社會團體單位「自願」捐出節約的一筆小開支、個人「自願」捐出一天的收入。

新京報旗下新媒體《政事兒》指出，除浙江外，多地近日也紛紛開展「慈善一日捐」活動。江蘇常州市級機關3日在市行政中心舉行「慈善一日捐」集中捐贈儀式，由市委書記陳金虎帶領參加捐贈儀式。

據初步統計，常州市「四套班子」、法院、檢察院，市各部委辦局、公司、直屬單位等，當日共捐款411.2萬多元。

9月2日，江蘇連雲港市也舉辦2021年「鞏固脫貧攻堅成果慈善一日捐」活動，連雲港市「四套班子」領導帶頭捐款。當天上午，連雲港市慈善總會共募集善款6萬6600元。

中國企業家也紛紛解囊助力共同富裕，今年以來，小米 創始人雷軍、前字節跳動CEO 張一鳴、美團CEO王興、聯想CEO楊元慶、拼多多創始人黃崢等七名富豪向慈善組織捐款已達創紀錄的50億美元，比去年一整年全中國慈善捐贈總額還要高出20%，這是對政府推動「共同富裕」的積極響應。

不少上市公司在公布財報時也提出相關計畫，至少有73家公司在提交的財報中提到「共同富裕」，連國有大行中國銀行都在財報中提到共同富裕。