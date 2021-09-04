我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

騰格里沙漠排汙 舉報人判刑4年半

中國新聞組／北京4日電
這是甘肅武威境內騰格里沙漠腹地受污染的區域。（取材自新華網）
這是甘肅武威境內騰格里沙漠腹地受污染的區域。（取材自新華網）

曾檢舉騰格里沙漠排汙事件的寧夏動物保護志工李根山，2020年9月被抓，同時被抓的共有14名志願者，理由是「涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索、搶劫」。9月3日，李根山一審獲刑四年六個月，並處罰金人民幣1萬元（約1550美元）。另有11名同案犯分別獲刑六年十個月、緩刑等。

來源：YouTube

上游新聞報導，58歲的李根山，曾於2003年到2011年期間在原寧夏美利紙業集團有限公司做安保巡視工作，因參與了舉報原美利紙業在騰格里沙漠排汙一事，成為知名環保志願者。李根山另一個身分是寧夏中衛市野生動物保護志願者，長期關注、保護寧夏中衛當地黃羊等物種。李根山被抓前，和多位志願者舉報當地森林公安疑似包庇盜獵分子。

李根山等人曾協助當地警方巡山獲得表彰。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
李根山等人曾協助當地警方巡山獲得表彰。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

2020年9月9日，寧夏中衛市公安局沙坡頭區分局發布「關於公開徵集李根山、張保其、牛海波等人違法犯罪線索的通告」，一時間輿論嘩然。今年8月21日，寧夏中衛市沙坡頭區法院開庭審理，李根山等12人分別被控危害珍貴、瀕危野生動物罪，幫助毀滅證據罪，尋釁滋事罪，非法經營罪。李根山被控犯有危害珍貴、瀕危野生動物罪和尋釁滋事罪。該案除李根山及另一名嫌疑人外，其餘10人自願認罪認罰。

李根山等12人案件8月21日開庭，12名被告通過直播參與庭審。（取材自上游新聞／...
李根山等12人案件8月21日開庭，12名被告通過直播參與庭審。（取材自上游新聞／庭審直播網截圖）

起訴書顯示，李根山等六人共謀獵捕兩隻「黃羊」（國家二級重點保護野生動物鵝喉羚），並打著「保護野生動物」的幌子，三次強拿硬要或任意損毀、占用他人六隻獵犬。

李根山一審獲刑四年六個月。（取材自央視網）
李根山一審獲刑四年六個月。（取材自央視網）

李根山當庭否認指控，稱一隻「黃羊」死於交通意外，另一隻「黃羊」之死他並未參與；自己收留的幾隻獵犬是「盜獵者」留下的，事後他曾報警，但警方明確讓他找人代養。

庭審中，李根山多次稱，被抓前，他正對多家企業和單位進行實名舉報。

面對一審判決，李根山家屬說，他們將上訴，並堅稱，李根山是冤枉的。多名同案犯家屬、代理律師表示，他們也將上訴。目前已有多名知名律師表示正與李根山家屬聯繫，希望為李根山免費上訴。

公安 工作 YouTube

上一則

14歲上清華 雙料學霸免「4考」可讀到博士

下一則

響應共同富裕？ 雷軍賣出3億股小米股票

延伸閱讀

寧夏1醫院竟設「人才專屬停車位」 網酸：開車分貴賤

寧夏1醫院竟設「人才專屬停車位」 網酸：開車分貴賤

搞笑動物攝影獎 你看過海豹遮嘴笑、鴿子被落葉洗臉嗎

搞笑動物攝影獎 你看過海豹遮嘴笑、鴿子被落葉洗臉嗎
公寓裡養大貓？紐約警方、動保協力救出野生美洲獅

公寓裡養大貓？紐約警方、動保協力救出野生美洲獅
洛縣將提供學區接種 略放寬運動員檢測

洛縣將提供學區接種 略放寬運動員檢測

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自香港經濟日報)

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

2021-08-27 18:57

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情