騰格里沙漠排汙 舉報人判刑4年半

這是甘肅武威境內騰格里沙漠腹地受污染的區域。（取材自新華網）

曾檢舉騰格里沙漠排汙事件的寧夏動物保護志工李根山，2020年9月被抓，同時被抓的共有14名志願者，理由是「涉嫌尋釁滋事、敲詐勒索、搶劫」。9月3日，李根山一審獲刑四年六個月，並處罰金人民幣1萬元（約1550美元）。另有11名同案犯分別獲刑六年十個月、緩刑等。

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上游新聞報導，58歲的李根山，曾於2003年到2011年期間在原寧夏美利紙業集團有限公司做安保巡視工作 ，因參與了舉報原美利紙業在騰格里沙漠排汙一事，成為知名環保志願者。李根山另一個身分是寧夏中衛市野生動物保護志願者，長期關注、保護寧夏中衛當地黃羊等物種。李根山被抓前，和多位志願者舉報當地森林公安 疑似包庇盜獵分子。

李根山等人曾協助當地警方巡山獲得表彰。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

2020年9月9日，寧夏中衛市公安局沙坡頭區分局發布「關於公開徵集李根山、張保其、牛海波等人違法犯罪線索的通告」，一時間輿論嘩然。今年8月21日，寧夏中衛市沙坡頭區法院開庭審理，李根山等12人分別被控危害珍貴、瀕危野生動物罪，幫助毀滅證據罪，尋釁滋事罪，非法經營罪。李根山被控犯有危害珍貴、瀕危野生動物罪和尋釁滋事罪。該案除李根山及另一名嫌疑人外，其餘10人自願認罪認罰。

李根山等12人案件8月21日開庭，12名被告通過直播參與庭審。（取材自上游新聞／庭審直播網截圖）

起訴書顯示，李根山等六人共謀獵捕兩隻「黃羊」（國家二級重點保護野生動物鵝喉羚），並打著「保護野生動物」的幌子，三次強拿硬要或任意損毀、占用他人六隻獵犬。

李根山一審獲刑四年六個月。（取材自央視網）

李根山當庭否認指控，稱一隻「黃羊」死於交通意外，另一隻「黃羊」之死他並未參與；自己收留的幾隻獵犬是「盜獵者」留下的，事後他曾報警，但警方明確讓他找人代養。

庭審中，李根山多次稱，被抓前，他正對多家企業和單位進行實名舉報。

面對一審判決，李根山家屬說，他們將上訴，並堅稱，李根山是冤枉的。多名同案犯家屬、代理律師表示，他們也將上訴。目前已有多名知名律師表示正與李根山家屬聯繫，希望為李根山免費上訴。