70歲女總裁 發抖音曝驚人履歷

劉明明38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。（取材自瀟湘晨報）

70歲，對於很多人來說已經是頤養天年的年紀，不過，也有人選擇繼續乘風破浪。近日，網絡上出現的一位70歲女總裁劉明明的視頻引發網民熱議。劉明明的履歷顯示，她38歲出國求學，64歲跳槽，70歲還任跨國企業總裁。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，劉明明近日發布一則視頻，「這兩天有關我的話題--70歲的職場奶奶上了熱搜，首先我非常感謝網友們對我的關注和支持。我其實就是個普通人，今年70歲。原本是家人考慮我70歲的生日送什麼禮物做紀念（合適），在4月份生日的時候，我先生幫我找到了時尚奶奶團的攝影大師，拍照片留紀念，就這樣結識了時尚奶奶團。奶奶團安排發了一條有關我職場生涯的視頻，沒想到視頻發出來以後，反響非常熱烈。」

劉明明同時講述了自己的經歷，稱自己出生在北京 ，38歲自費留學到德國 讀書。五年以後回到中國 。43歲在一家合資公司擔任翻譯，半年以後升任科長，又升任了總經理。48歲又在一家做重型設備製造商的德國企業北京代表處擔當首席代表，52歲升任中國區的總裁，58歲被任命為亞洲區總裁CEO。64歲，劉明明跳槽到了一家跨國企業，現在擔任全球戰略和企業發展部的總經理。

劉明明談到，「我現在還在上班，還是全職，但是我可以利用周末的時間學習點新事物，拍拍視頻、學學抖音、學學直播，現在年輕人都喜歡的東西，我也喜歡。」

劉明明說自己一直有著要與時俱進的信念。尤其是現在看到很多年輕人，因為她的視頻受到鼓舞。她也願意以自己的人生經歷，去幫助到更多的人。

很多網友紛紛表示：「奶奶的表達能力真強，不愧為跨國公司戰略總經理，向奶奶學習。」