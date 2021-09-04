14歲上清華 雙料學霸免「4考」可讀到博士

程大拙是數學物理雙料學霸。（取材自中國之聲）

北京 清華大學3800餘名本科新生9月2日報到，其中年齡最小的為年僅14歲、來自廣東的程大拙，他被免除中考、高考 、碩士生、博士生考試保送求真書院，將在清華一路讀到博士。網友直呼：太牛了。

中國 之聲報導，年僅14歲的程大拙，初中就讀於深圳市福田區一所學校，2021年4月，他入選清華大學「丘成桐數學科學領軍人才培養計畫」，經過了三次選拔脫穎而出，該計畫今年才首次啟動，而求真書院成立了由數學、物理、計算機等學科長聘教授組成的書院教學委員會，教學委員會牽頭打造領軍計畫「3+2+3」的八年製本博貫通培養方案和課程體系，這也意味著他將跳過中考、高考、研究生、博士生考試，在清華大學完成本科、碩、博學業。

程大拙對數學和物理非常喜愛，也都極具天賦。班主任高建中指出，他是位雙料學霸，綜合成績常常年級第一，不僅是學校物理組的「大神」，數學競賽成績也出類拔萃。

程大拙（左）幫同學解決用示波器測聲速實驗中的問題。（取材自中國之聲）

課堂上的程大拙作為科代表，有時會被請上台講課，展示出的「小老師風範」有模有樣。他還喜歡做實驗，動手能力很強，曾用紙製成一架望遠鏡模型，非常精巧，大家紛紛點贊。

程大拙的學習方法和心得是什麼？在一次校園演講時，他分享四個秘訣：樹立正確的價值觀，不急不躁；持之以恆的學習，加強自我約束力；保持青春，擁有夢想；活出最精采的自己。