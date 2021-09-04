我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

14歲上清華 雙料學霸免「4考」可讀到博士

中國新聞組／北京4日電
程大拙是數學物理雙料學霸。（取材自中國之聲）
程大拙是數學物理雙料學霸。（取材自中國之聲）

北京清華大學3800餘名本科新生9月2日報到，其中年齡最小的為年僅14歲、來自廣東的程大拙，他被免除中考、高考、碩士生、博士生考試保送求真書院，將在清華一路讀到博士。網友直呼：太牛了。

中國之聲報導，年僅14歲的程大拙，初中就讀於深圳市福田區一所學校，2021年4月，他入選清華大學「丘成桐數學科學領軍人才培養計畫」，經過了三次選拔脫穎而出，該計畫今年才首次啟動，而求真書院成立了由數學、物理、計算機等學科長聘教授組成的書院教學委員會，教學委員會牽頭打造領軍計畫「3+2+3」的八年製本博貫通培養方案和課程體系，這也意味著他將跳過中考、高考、研究生、博士生考試，在清華大學完成本科、碩、博學業。

程大拙對數學和物理非常喜愛，也都極具天賦。班主任高建中指出，他是位雙料學霸，綜合成績常常年級第一，不僅是學校物理組的「大神」，數學競賽成績也出類拔萃。

程大拙（左）幫同學解決用示波器測聲速實驗中的問題。（取材自中國之聲）
程大拙（左）幫同學解決用示波器測聲速實驗中的問題。（取材自中國之聲）

課堂上的程大拙作為科代表，有時會被請上台講課，展示出的「小老師風範」有模有樣。他還喜歡做實驗，動手能力很強，曾用紙製成一架望遠鏡模型，非常精巧，大家紛紛點贊。

程大拙的學習方法和心得是什麼？在一次校園演講時，他分享四個秘訣：樹立正確的價值觀，不急不躁；持之以恆的學習，加強自我約束力；保持青春，擁有夢想；活出最精采的自己。

高考 北京 中國

上一則

一場深刻的變革在香港…

下一則

騰格里沙漠排汙 舉報人判刑4年半

延伸閱讀

維州疫後首次標準化考試 通過率下滑

維州疫後首次標準化考試 通過率下滑
網課1年後…這州「標準化考試」亞裔生通過率跌20%

網課1年後…這州「標準化考試」亞裔生通過率跌20%

疫情影響成績？維州標準化考試通過率均下滑

疫情影響成績？維州標準化考試通過率均下滑
泰晤士大學排名 清華、北大列亞洲第一、全球第16

泰晤士大學排名 清華、北大列亞洲第一、全球第16

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自香港經濟日報)

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

2021-08-27 18:57

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情