北京天價學區房 2個月狂降200萬…嚇壞家長

北京學區房價格走低，成交價低於業主開價的不在少數。（取材自中新經緯）

官方打擊學區 房炒作，加上公平教育 政策連放大招下，北京 最頂尖學區的價值似乎逐漸涼了？北京西城區德勝學區一位房產經紀人說：「從7月初德勝學區的孩子調劑到其他區域至今，兩個月的時間裡，德勝學區房的價格差不多降了150-200萬元。」而許多本來準備出手的家長，現在紛紛表示「不敢買了」、「再等等」。

中新經緯報導，德勝學區擁有育翔小學、西師附小、五路通小學等優質小學及中學，此前一直受到家長的追捧，附近房價也位居塔尖位置。該學區的房產經紀人李騰稱，僅約兩個月，德勝學區房的價格就降幅驚人。 「一居、兩居、三居，都降了。比如，德勝學區的一居室之前能賣880萬-950萬之間，現在是600多萬。兩居室之前能賣950萬-1050萬，現在是800萬-850萬。」

7月初，隨著北京「幼升小」入學意向填報工作的開展，教育高地西城、海淀的多校畫片入學政策正式落地，受衝擊最大的是西城區的德勝學區和月壇學區，在2020年7月31日之後買入房源的家庭，只能被分流到了新街口學區、展覽路學區。

到底有多少孩子被調劑，官方至今沒有公布準確的數字，但其信號意義十分明顯。到8月25日，北京又宣布，在新學期將大比例促進幹部教師輪崗交流，讓更多學生享受到優質教育資源。多招並舉下，學區房價格上漲的勢頭戛然而止。

李騰提供了一份8月份德勝學區二手房成交明細，上面共列舉了30套房源，成交價低於業主開價幾十萬乃至上百萬元的房源不在少數。

「政府決心很大」 家長猶豫：怕高位站崗

劉平是一位1歲孩子的媽媽，一直在留意北京學區房的情況，但由於西城、海淀的價格已經很高，加之手中資金未到位，她一直未出手。今年7月，德勝和月壇學區的學生被調劑到其他學區後，劉平變得更加猶豫，很怕踩雷。

「影響我們心態的也不止多校畫片這一個政策，最近的教育輪崗、整頓校外培訓以及對其他行業的監管，讓我覺得政府對教育改革、實現公平的決心很大。這個時間點買學區房的話，有點怕高位站崗。」劉平說。

其實，不僅僅是北京，近段時間以來，全國許多一二線城市都出台了與入學政策、學區房市場整頓相關的政策，引起了很大關注。學區房價格未來的走勢如何，成為市場爭議的熱點。

中原地產首席分析師張大偉也稱，受學生調劑、市場炒作預期下降的影響，類似德勝這種頂級學區的價格受到挑戰，價格不可避免地要有調整。由於未來幾年德勝學區入學人數與學位緊張的矛盾依舊存在，價格或難有起色。