我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

長榮「台北-芝加哥」即起停飛 1500名飛行員普篩

北京天價學區房 2個月狂降200萬…嚇壞家長

中國新聞組／北京4日電
北京學區房價格走低，成交價低於業主開價的不在少數。（取材自中新經緯）
北京學區房價格走低，成交價低於業主開價的不在少數。（取材自中新經緯）

官方打擊學區房炒作，加上公平教育政策連放大招下，北京最頂尖學區的價值似乎逐漸涼了？北京西城區德勝學區一位房產經紀人說：「從7月初德勝學區的孩子調劑到其他區域至今，兩個月的時間裡，德勝學區房的價格差不多降了150-200萬元。」而許多本來準備出手的家長，現在紛紛表示「不敢買了」、「再等等」。

中新經緯報導，德勝學區擁有育翔小學、西師附小、五路通小學等優質小學及中學，此前一直受到家長的追捧，附近房價也位居塔尖位置。該學區的房產經紀人李騰稱，僅約兩個月，德勝學區房的價格就降幅驚人。 「一居、兩居、三居，都降了。比如，德勝學區的一居室之前能賣880萬-950萬之間，現在是600多萬。兩居室之前能賣950萬-1050萬，現在是800萬-850萬。」

7月初，隨著北京「幼升小」入學意向填報工作的開展，教育高地西城、海淀的多校畫片入學政策正式落地，受衝擊最大的是西城區的德勝學區和月壇學區，在2020年7月31日之後買入房源的家庭，只能被分流到了新街口學區、展覽路學區。

到底有多少孩子被調劑，官方至今沒有公布準確的數字，但其信號意義十分明顯。到8月25日，北京又宣布，在新學期將大比例促進幹部教師輪崗交流，讓更多學生享受到優質教育資源。多招並舉下，學區房價格上漲的勢頭戛然而止。

李騰提供了一份8月份德勝學區二手房成交明細，上面共列舉了30套房源，成交價低於業主開價幾十萬乃至上百萬元的房源不在少數。

「政府決心很大」 家長猶豫：怕高位站崗

劉平是一位1歲孩子的媽媽，一直在留意北京學區房的情況，但由於西城、海淀的價格已經很高，加之手中資金未到位，她一直未出手。今年7月，德勝和月壇學區的學生被調劑到其他學區後，劉平變得更加猶豫，很怕踩雷。

「影響我們心態的也不止多校畫片這一個政策，最近的教育輪崗、整頓校外培訓以及對其他行業的監管，讓我覺得政府對教育改革、實現公平的決心很大。這個時間點買學區房的話，有點怕高位站崗。」劉平說。

其實，不僅僅是北京，近段時間以來，全國許多一二線城市都出台了與入學政策、學區房市場整頓相關的政策，引起了很大關注。學區房價格未來的走勢如何，成為市場爭議的熱點。

中原地產首席分析師張大偉也稱，受學生調劑、市場炒作預期下降的影響，類似德勝這種頂級學區的價格受到挑戰，價格不可避免地要有調整。由於未來幾年德勝學區入學人數與學位緊張的矛盾依舊存在，價格或難有起色。

入學政策、學區房市場整頓政策接連出台，讓天價學區房價直降。圖為北京西城區一處住宅...
入學政策、學區房市場整頓政策接連出台，讓天價學區房價直降。圖為北京西城區一處住宅樓。（取材自中新經緯）

學區 北京 教育

上一則

3萬包出道？ 練習生招募亂象多

下一則

寧夏1醫院竟設「人才專屬停車位」 網酸：開車分貴賤

延伸閱讀

投身罷免教委 舊金山華父寄望喚醒華人社區

投身罷免教委 舊金山華父寄望喚醒華人社區
人口不足300萬 立陶宛與台灣接觸令中國不敢忽視

人口不足300萬 立陶宛與台灣接觸令中國不敢忽視
台灣名義在立陶宛設代表處 學者：北京憂骨牌效應

台灣名義在立陶宛設代表處 學者：北京憂骨牌效應
如何評價美氣候特使來訪？北京：美要搬除合作的絆腳石

如何評價美氣候特使來訪？北京：美要搬除合作的絆腳石

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
「金融巨鱷」索羅斯投書金融時報，批評習近平不懂市場運作。(美聯社)

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

2021-08-31 14:17
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，造成衣不蔽體。(擷自推特)

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

2021-09-01 13:03
趙薇突然被列入「劣跡藝人名單」，外界推測，可能捲入更嚴重政治風波，或許與阿里巴巴創辦人馬雲有關係。(取材自香港經濟日報)

案情不單純 趙薇被封殺 傳捲入馬雲政治整肅

2021-08-27 18:57

超人氣

更多 >
美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者

美追加施打新冠疫苗 擬限輝瑞接種者
颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據

颶風致紐約地下室出租問題浮現 白思豪:全面排查立數據
撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢

撩伊朗妹稱50美元隨便睡 中國網紅被判鞭刑坐牢
「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走

「快走」夫硬把妻推出車外後 連人帶車被大水沖走
趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情

趙薇慘遭封殺 王菲被爆將出手拯救 有20年交情