山東14歲學生死於炭疽 中國今年至少162人感染

皮膚炭疽病變多見於手、上肢、頸和肩等裸露部位。（取材自新京報）

山東省疾控近日發布消息，一名14歲青少年上個月因炭疽而死。根據統計，中國 今年至少已報告162例炭疽病例、2例死亡；研究人員表示，混亂的私人牲畜交易帶來了炭疽暴發的風險。

新京報報導，炭疽是一種叫作炭疽芽胞桿菌的細菌引起的人獸共患性傳染病，以皮膚炭疽最為常見，肺炭疽則能迅速出現昏迷和死亡，死亡率超過90%。感染炭疽的人群多為從事養殖和屠宰牛羊牲畜及販賣相關製品的人群，或從事皮毛加工處理職業的人群。

據中疾控介紹，炭疽在人和人之間一般不太會像流感或者新冠肺炎那樣傳播，接觸病人被感染的概率極低，但偶爾也會有人傳人。

今年中國已有多省市發現炭疽或疑似炭疽疫情 ，且發生死亡病例。山東疾控8月15日報告2名炭疽病例，分別為一名14歲學生和一名35歲男性，學生多次在醫療機構就診，數日後死亡。

北京 市報告1例外地來京就診肺炭疽病例，來自河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣，在當地有牛、羊及其製品接觸史，發病4天後由救護車轉運到北京就診。據了解，今年中國已有18個省份報告炭疽病例，從1月至今，至少發現162個病例，另有兩例死亡。

據報導，山東患病的14歲學生曾出現發燒、疲勞、乾嘔、腹瀉、抽搐、昏迷、破傷風等症狀，多次就診於村衛生所、醫院，專家初步判斷其為腸炭疽或腦膜炎炭疽。

皮膚炭疽病變則多見於手、上肢、頸和肩等裸露部位，初始症狀為皮膚上出現不明原因的丘疹或紅斑，類似蚊蟲叮咬狀丘疹，多數有發熱症狀，然後出現水皰，周圍腫脹，繼而中央壞死形成潰瘍性黑色焦痂，疼痛不明顯，稍有癢感，無膿腫形成，及時治療病死率小於1%。

報導指出，炭疽患病動物和死亡動物屍體是炭疽的主要傳染源，患病動物的血液、糞尿排泄物、乳汁、病死畜的內臟和骨骼等可含有大量的炭疽芽胞桿菌，人在宰殺、剝食病患動物時，或者接觸了可能被病患動物的血液、排泄物等污染過的物品時，該細菌便可能通過皮膚上的微小傷口進入體內，引起感染。

炭疽還可以經口感染，主要是攝入了含有該菌的污染食物引起的腸炭疽，這多與飲食習慣和食品加工有關，如未經高熱加工處理的風乾牛肉等。炭疽還可因吸入污染有炭疽芽胞的塵埃和氣溶膠，引起肺炭疽，這種感染很少見，最常在皮毛加工廠的工人中發生。