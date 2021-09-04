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寧夏1醫院竟設「人才專屬停車位」 網酸：開車分貴賤

中國新聞組／北京4日電
寧夏人民醫院被爆料設置「高層次人才專用停車位」，遭網友批評停車標識有歧視之嫌。（取材自澎湃新聞）
寧夏人民醫院被爆料設置「高層次人才專用停車位」，遭網友批評停車標識有歧視之嫌。（取材自澎湃新聞）

近日，有患者在社交網絡上爆料稱，他在寧夏回族自治區人民醫院院本部就醫時發現，醫院新使用的停車樓一旁設有專屬「高層次人才專用停車位」，甚至設有門禁，一般患者無法駕車進入。此舉遭網友批評「難道開車的人，還有高低貴賤之分？」醫院出面解釋，是為醫療專家遇到緊急會診，所提供的便利停車服務。

澎湃新聞報導，對於醫院設「高層次人才專用停車位」，網友仍提出質疑，「患者及家屬就醫停車本就不易，醫院還設置專屬停車區域，實在不明白這樣的操作。」也有網友認為，這樣的專屬停車區的標識有歧視之嫌。

面對外界批評，寧夏人民醫院後勤保障處處長劉風銀表示，設置「高層次人才停車位」並非是把人分成三六九等，而是為給院內引進的醫療專家節省時間，以應對緊急手術和會診； 「開闢專屬停車區供醫院的專家隨到隨停，不用浪費時間尋找車位，為救治患者爭取時間。」

劉風銀解釋說，為提升寧夏醫療水平，醫院近年來引進很多高層次醫療人才，但是他們的住處離醫院比較遠，而且還要在醫院的五個院區之間流動接診。一旦遇到緊急情況，如果找車位耽誤時間，患者可等不起。

他指出，這些高層次人才願意紮根西部地區非常不容易，國家和自治區出台了一系列的政策來保障他們的生活，專設停車位也是醫院根據「寧夏回族自治區高層次人才優厚待遇實施辦法」精神做出的舉措。

對於設置「醫院高層次人才專用停車位」的標識， 「本來想寫內部職工專用停車場，但是考慮到醫院駕車的職工有幾千人，無法有針對性地為人才專家提供便利，所以最終還是選擇使用『高層次人才專用停車位』，畢竟也是政策文件中提出的名稱。」劉風銀說。

劉風銀並說，為解決就診患者及家屬停車難題，2020年醫院自籌資金建設新的停車樓，共有810個車位，已於今年1月29日啟用。同期投入使用的還有停車樓旁的「高層次人才專用停車位」，共有90個。醫院也一直呼籲職工採取拼車或搭乘公共交通上下班，把有限的車位盡可能地讓給患者。

劉風銀指出，很多患者可能不了解醫院設立「高層次人才專用停車位」的初衷，造成了誤解。

根據資料顯示，寧夏人民醫院創建於1934年，前身是寧夏省立醫院、甘肅省第二人民醫院，1958年自治區成立時啟用現名，是國家建立健全現代醫院管理制度試點醫院，也是全國首批全科醫師培養基地。

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