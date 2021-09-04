史上最貴? 波場創始人孫宇晨花1050萬美元買NFT頭像

波場創始人孫宇晨在社交媒體表示，以1050萬美元購買了人生中第一個頭像。(取材自AI財經)

波場創始人孫宇晨2日在社交媒體表示，以1050萬美元(約6779萬人民幣)購買了人生中第一個頭像，可能這也是人類目前為止最貴的微信頭像。

AI財經報導，據悉，孫宇晨是以1.2億枚TRX(等值於1050萬美元)的價格拍下了編號為3442的Justin sun Tpunks頭像，之後孫宇晨稱將該NFT 捐給APENFT基金會作為一個集合，目前孫宇晨已更換了該NFT頭像。

有意思的是，在孫宇晨之前，NBA知名球星柯瑞 某社交媒體頭像換成一個猴子的形象，報導稱，柯瑞是用55個單位的某虛擬貨幣 ，大約為18萬美元買下新頭像。

和訊網報導，APENFT基金會確認已經收到了孫宇晨捐贈的 Justin Sun Tpunks頭像。

在Tpunks官網上，Tpunks是波場TRON生態中第一個NFT頭像項目，每張頭像都是通過算法隨機打造，如外星人、猿、殭屍等。

而孫宇晨的這張頭像是Tpunks中最具稀缺性的頭像之一，屬於Justin Sun系列，該系列頭像目前僅有11枚，其餘頭像大多為朋克風格的男性和女性。

今年以來，NFT生態版圖開始極速擴張，其中NFT頭像成為最大的熱門。

從今年3月以來，孫宇晨在NFT領域動作不斷，據不完全統計，孫宇晨目前已拍下近20件藏品。

用1050萬美元的天價買入一個頭像，這個行事風格很孫宇晨，一點不讓人意外。

報導說，孫宇晨，逢熱點必蹭，湖畔大學的首期學員，他的波場幣市值約400億元，位列全球前20大數字貨幣。

2019年，孫宇晨以456萬美元拍下巴菲特 慈善午餐，2020年2月6日，孫宇晨表示已於1月23日同巴菲特共進晚餐。

《什麼是NFT》

NFT﹙Non-Fungible Token）即「非同質化代幣」，是數字資產的唯一加密貨幣令牌，可依靠區塊鏈交易，每個都獨一無二、不可分割，人們可將特殊資產綁定在NFT上，變成「數字資產」買賣。NFT頭像近年變熱門，有公司開發像素頭像生成器，讓頭像也能掛上區塊鏈，賦予流轉及收藏價值。