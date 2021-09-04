「一場深刻的變革正在進行」 中國二次文革蠢動

中國內部的變化愈來愈大，也讓外界愈來愈猜不透中央的方向。圖為6月28日北京慶祝中共建黨100周年慶祝大會。(Getty Images）

去年年底以來，中國 內部的變化愈來愈大，也讓外界愈來愈猜不透中央的方向。一篇題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」的文章，過去幾天被黨媒、官媒轉發。加上多個行業最近被整頓，市場風聲鶴唳。海內外都認為習近平 正要發動另一場「文化大革命」。

近來當局一連串的大動作令人怵目驚心：螞蟻上市被叫停，中央宣示反壟斷，向阿里巴巴、騰訊等連開三張「反壟斷」罰單，接著對科技業、補教業、網路遊戲業等巨型公司，逐一出手整頓，乃至打學區房、限制電玩上線時間，還有一系列整治娛樂圈亂象的動作。

習近平在8月初中央財經委員會第10次會議中，提出走共同富裕道路，即民間俗稱的「打富」，但這不僅這麼簡單，套句現在中國最熱門的一篇文章中所說的：「從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場『深刻的變革』，或者也可以說是一場『深刻的革命』」。

這篇題為「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！」的文章最初由微信 公眾號「李光滿冰點時評」發表，隨後被人民網、新華網、央視網、中國軍網、光明網、中青線上、中新網、環球網等眾多媒體轉發，規格之高，震撼海内外。

目前雖不確定李光滿的評論是否反映官方立場，但絕對出於最高當局的激賞，文章寫道，「這是一次從資本集團向人民群眾的回歸，這是一次以資本為中心向以人民為中心的變革，這是一場政治變革，人民正在重新成為這場變革的主體，所有阻擋這場以人民為中心變革的都將被拋棄，這場深刻的變革也是一次回歸，向著中國共產黨的初心回歸，向著以人民為中心回歸，向著社會主義本質回歸。」

當習近平提出「共同富裕」、要求企業第三次分配，很多人認為這是對鄧小平「先讓一部分人先富起來」政策，導致貧富嚴重不均的一個重大修正。

但是李文的口氣不僅於此：「這次變革將蕩滌一切塵埃，資本市場不再成為資本家一夜暴富的天堂，文化市場不再成為娘炮明星的天堂，新聞輿論不再成為崇拜西方文化的陣地，紅色回歸，英雄回歸，血性回歸。」他的意思是什麼？轉載的中央各媒體的意思是什麼？

文章中的語氣與文革發起號角：1965年11月，姚文元的「評新編歷史劇『海瑞罷官』」幾乎一模一樣，全中國媒體轉載的聲勢也類似，大家擔心，不僅是打富、經濟管制，而是在社會、教育與文化，各方面將無一倖免，已經有人開始以二次文革稱呼這次來勢洶洶的變革。

可是我們也看到前北大光華管理學院院長張維迎發表「市場經濟與共同富裕」，公開站出來捍衛市場經濟，強調特權階層、既得利益者才不喜歡自由競爭。

人們的無知與忌妒心，很容易被學者與政客等機會主義者利用，「如果我們堅定了對市場經濟的信心，不斷推進市場化改革，中國就會走向共同富裕。如果我們失去了對市場的信念，引入愈來愈多的政府干預，中國只能走向共同貧窮」。

中國不需要更多的胡錫進，而是需要更多的張維迎，秉持良知發言，不讓為政者為所欲為，這才是文革真正的教訓。