重慶失明10歲女獨自出行 媽媽「隱形陪伴」1年

程英和女兒小穎。（取材自澎湃新聞）

今年10歲的重慶女孩小穎出生時患有先天性雙眼失明，為了鍛鍊她的生活能力，媽媽程英教會女兒使用盲杖，並鼓勵她獨自出行，自己則悄悄跟在後面保護；日前程英將女兒獨自外出的影片發布到網路上，獲得百萬次點讚，網友們紛紛感動表示，「這是最深情的隱形陪伴」。

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澎湃新聞報導，對於影片在網路上暴紅，程英表示相當意外，一開始只是想記錄女兒的生活日常，沒想到意外獲得許多網友關注。

程英第一次讓小穎獨立出門是在去年春天，讓她到住家附近買喜歡吃的包子，距離約數百米，中間隔著一條馬路。程英表示，孩子獨自出門，肯定是不放心，但未來女兒生活中必定會面臨各種困難，「我們做父母的，不可能永遠陪著她」，她也說自己很享受守護女兒獨自出門成功後的那份成就感。

程英也說，這次經歷讓女兒更加自信了。「那次之後，小穎想吃包子就會主動去買。」除了買包子，程英也經常讓小穎幫忙買點水果或是取些東西，而無論是做什麼、走多遠，每次小穎出門，程英總是悄悄跟在後面陪著，她自稱「一年多了，沒被發現」。

據報導，小穎因先天性失明，雙眼連一點光都看不到。小穎出生時，家人就帶著她到處求醫檢查，用了近兩年的時間，還是無法治癒。

六歲時小穎進入特殊學校就讀，學習一些基本生活技能，如洗漱、穿衣服、疊被子。因小穎時常會被撞到或者摔倒，程英就買了盲杖，又在網上找了使用教程，手把手教女兒使用。

現在小穎已經可以獨自靠著盲杖出門買東西，但她花了很多時間練習，跟著大人將相同的路走過很多遍，方能記住路線，依靠記憶出門。外出之前，程英會告訴小穎要走什麼方向，是哪一條路線。小穎偶爾也會走錯，程英便教她，「如果發現不對勁兒，就倒回來，重新走」。

報導提到，程英跟在女兒後面，有時候看到她走得很慢或者遇到困難，也會忍不住著急，想把她直接帶走，但程英說，想到以後的路必須由孩子獨立走下去，只能按捺住心中的衝動，默默跟在後面。

在這一年多的「隱形守護」中，程英也發現，小穎常常得到好心人幫助，比如提醒她走路小心，甚至有路人得知小穎要去買包子後，讓她在原地等待，自己跑去買了包子帶給她。

程英後來將小穎獨自出行的視頻發到網上，沒想到一下子火了，獲得上百萬點讚和5萬多條評論。有網友稱讚小穎的勇敢與堅強，也有網友感慨母愛的偉大，「放手，心卻栓得更緊」。