浙江好丈夫 公主抱24年 「木頭妻」能走了

錢益品(左)抱著無法走路的妻子四處看病。(取材自紫牛新聞)

浙江一名郭姓婦人28年前因病兩腿被「鎖死」，無法邁步；24年前，全身關節被「鎖」，變成「木頭美人」。好在她有一個好丈夫，一直陪伴在她身邊，丈夫為了幫助她移動，會從後面抱起她，而這一個擁抱動作堅持了24年。

紫牛新聞報導，這位抱了妻子24年的丈夫，是家住浙江杭州市的錢益品，他的妻子名叫郭愛貞。1987年，兩人在當地一家磚瓦廠相識相戀，那一年錢益品22歲，郭愛貞16歲。

「那段時間很開心，只是沒想到一年後，她的身體時不時出現疼痛的症狀，後來甚至痛得不能走路。」最終確診郭愛貞得了強直性脊柱炎。

1993年開始，郭愛貞走路已非常艱難，錢益品就背著她，帶她去逛街，當時街上好多人會用詫異的眼光看著他們，但他並不在意。婚後因為郭愛貞的雙腿無法彎曲，出門都難，兩人連結婚照都沒拍。這一場婚禮，也遭到雙方家長及兄弟姊妹的反對。錢益品當時鄭重對妻子和家人承諾，會照顧郭愛貞一生。

錢益品給妻子洗臉。(取材自紫牛新聞)

錢益品說，為了照顧妻子，他只能在家附近打零工，為的是中午能趕回家給妻子做飯。「妻子看我太辛苦，好多次中午不吃飯，甚至連水都不敢喝。」這一份真情與守候感動了很多人。臨安區當地的醫院決定為郭愛貞做關節手術，並免去所有醫治費用，讓這對夫妻看到了曙光。

2020年8月8日，臥床20多年的郭愛貞接受了左側髖關節置換術，11月，又做了右側髖關節置換術。如今，郭愛貞已能勉強行走了。錢益品說：「因為我們一直住在山裡面，等到妻子完全恢復了，我一定要帶她去看海。」

郭愛貞說，她曾經以為能坐上輪椅都是奢望，沒想到現在恢復有望，十分開心，「想照一張結婚照，和丈夫一起到外邊走走，我也特別想盡一個妻子的責任，幫丈夫和兒子做做飯，洗洗衣服，照顧一下生命中最重要的兩個人。」