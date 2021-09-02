我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／大紐約雨災至少八死 降雨破1927年紀錄

紐約豪雨進入緊急狀態 3座機場發布「地面停飛」

西安地鐵保安拖人致裸惹公憤 熱搜被消失 網怒促嚴查

中國新聞組╱北京2日電
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，導致衣不蔽體，在網路引發公憤。(取材自推特)
西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，導致衣不蔽體，在網路引發公憤。(取材自推特)

西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外造成衣不蔽體後，在網路引發熱傳與公憤，但相關影片遭全面下架，微博還將有關話題全部撤出熱搜。由於舉國關注，官方已介入調查。

據網友上傳推特的影片與目擊者敘述，8月30日，一名黑衣年輕女子在西安地鐵3號線列車上，因為講電話聲音大，引發一名中年男子不滿，罵她是「女流氓」，雙方發生衝突，男子打了女子耳光還把她的雨傘弄壞。

西安地鐵一名保安獲報後進入車廂，要求女子離車，女子拒絕並要求與該男子交換微信賠償她的損失。不料，保安突然就趨前拉扯，粗暴拖著女子出車廂，還有一名男乘客加入協助。女子被拖出車外的過程中，衣服被扯爛，衣不蔽體走光，她的隨身用品也被丟出車外。

相關影片文章隨後在網路熱傳引發公憤，躍為最熱門話題，直指這是戕害人權，要求官方調查嚴懲。

中國網管部門隨即啟動維穩，全面下架相關影片，微博還把有關話題全部移出熱搜榜企圖降溫，但此舉引發網友更為憤怒，向有關部門提出檢舉。

西安地鐵發文稱，女子是在車上與其他乘客發生口角，嚴重影響車廂秩序。列車安全員多次勸離未果後，在列車到達大雁塔站後，「將該女乘客帶離車廂」。

但官方說法不僅被網友洗版直斥輕描淡寫與事實相距甚遠，並控保安行使職權過當，已明顯違反刑法的侮辱罪，最高可處5年以上有期徒刑。

澎湃新聞評論指出，地鐵工作人員的執法權僅限於警告和罰款。遇到緊急情況，工作人員可以報警處理，而不能自作主張採取超越自己職權的執法行為。

據報導，女子事後已經報警處理。中國交通運輸部官方微博回應網友評論稱，「已上報該事件，正在處理」。

地鐵 微博 中國

上一則

習近平講黨性 要求年輕官員：勇於鬥爭、寸步不讓

延伸閱讀

王俊凱、周冬雨未切割趙薇 粉絲急喊一句話

王俊凱、周冬雨未切割趙薇 粉絲急喊一句話
范冰冰絕美側臉 網友：雖然偷稅但真是天賜美貌

范冰冰絕美側臉 網友：雖然偷稅但真是天賜美貌
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00
藝人周冬雨(右)與杜江宣讀倡議書。圖／中國藝術報

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

2021-08-25 12:06

超人氣

更多 >
影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門

影／歷史性豪雨...白思豪：紐約進入緊急狀態 不要出門
趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩

趙薇出事 明星好友全跑光 周冬雨、王俊凱坦蕩蕩
不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋
西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜

西安地鐵女子遭保安拖行致衣不蔽體 影片下架被撤熱搜
德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎

德州「心跳法」上路 全美最嚴苛墮胎法 測到胎兒心跳後禁墮胎