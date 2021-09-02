西安地鐵保安拖人致裸惹公憤 熱搜被消失 網怒促嚴查

西安地鐵一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外，導致衣不蔽體，在網路引發公憤。(取材自推特)

西安地鐵 一名女乘客遭保安粗暴拖出車廂外造成衣不蔽體後，在網路引發熱傳與公憤，但相關影片遭全面下架，微博 還將有關話題全部撤出熱搜。由於舉國關注，官方已介入調查。

據網友上傳推特的影片與目擊者敘述，8月30日，一名黑衣年輕女子在西安地鐵3號線列車上，因為講電話聲音大，引發一名中年男子不滿，罵她是「女流氓」，雙方發生衝突，男子打了女子耳光還把她的雨傘弄壞。

西安地鐵一名保安獲報後進入車廂，要求女子離車，女子拒絕並要求與該男子交換微信賠償她的損失。不料，保安突然就趨前拉扯，粗暴拖著女子出車廂，還有一名男乘客加入協助。女子被拖出車外的過程中，衣服被扯爛，衣不蔽體走光，她的隨身用品也被丟出車外。

相關影片文章隨後在網路熱傳引發公憤，躍為最熱門話題，直指這是戕害人權，要求官方調查嚴懲。

但中國 網管部門隨即啟動維穩，全面下架相關影片，微博還把有關話題全部移出熱搜榜企圖降溫，但此舉引發網友更為憤怒，向有關部門提出檢舉。

西安地鐵發文稱，女子是在車上與其他乘客發生口角，嚴重影響車廂秩序。列車安全員多次勸離未果後，在列車到達大雁塔站後，「將該女乘客帶離車廂」。

但官方說法不僅被網友洗版直斥輕描淡寫與事實相距甚遠，並控保安行使職權過當，已明顯違反刑法的侮辱罪，最高可處5年以上有期徒刑。

澎湃新聞評論指出，地鐵工作人員的執法權僅限於警告和罰款。遇到緊急情況，工作人員可以報警處理，而不能自作主張採取超越自己職權的執法行為。

據報導，女子事後已經報警處理。中國交通運輸部官方微博回應網友評論稱，「已上報該事件，正在處理」。