雙減後27年歷史「巨人教育」倒閉 1.3萬家長無法退費

「巨人教育」近來傳出資金鏈斷裂，圖為創辦人羅沫鳴。（取材自微博）

中國 當局7月推出「教育 雙減」政策，旨在讓教育行業「去產業化」，整頓補教業。而在中國擁有27年歷史的「巨人教育」，8月中就傳出拖欠教師工資且轉型方向未定，已有1.3萬家長排隊等退費，如今巨人教育透露資金鏈已經斷裂，更在8月31日宣布無法提供學員全額退費。

上游新聞報導，9月1日是中國「教育雙減」政策實施的第一個學期。有中國教培界「黃埔軍校」之稱的巨人教育則在8月31日宣布經營困難，並表示無法提供學員全額退費，將安排學員轉課至其他教學機構。

此前，巨人教育傳出在7月就開始拖欠千餘名教師工資，內部信則提到「轉型方向未定」。據先前報導，巨人教育透露，資金鏈已經斷裂，已有1.3萬人登記退費，走訪其位於白紙坊校區，發現大門緊閉。

門上公告稱，「為積極回應黨和國家的『進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見』要求，貫徹落實北京 市教委「雙減」工作的部署安排，巨人學校從8月11日起全面停止所有暑假班授課」。公告提到將提供三種途經供家長退費，30和31日都有家長陸續到巨人教育諮詢相關事宜。

北京的巨人教育報名大廳，8月31日陸續有家長前來登記退款事宜。(取材自上游新聞)

8月31日，巨人教育在其公眾號發消息稱，由於經營困難，秋季將無法繼續向學員提供教學服務，集團也已無法完成全部學員退費，將提供學員辦理轉課的選擇，包括安排學員至與巨人教育達成友好協商的高思教育、核桃程式設計或童程童美等教育機構繼續上課、個性化一對一解決方案或委託第三方轉課方案。

巨人教育於1994年開辦，從一所培訓機構發展成大型綜合教育集團機構，在北京就設有100多個教學區，在其他城市也設有分校，科目涉及英語、文體藝術、電腦等各個領域，達100多種。巨人教育2006年還曾獲選為中國十大教育集團、2007年曾獲最具品牌影響力教育機構。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳日前發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，以「減輕學生功課」及「減校外培訓負擔」為政策方向，當中明列學科類培訓機構一律不得上市融資，嚴禁資本化運作。