女嬰臉部缺陷被遺棄 18年後考上醫學院

王淋宇做手術前。 (取財自紫牛新聞)

山西運城的18歲女孩王淋宇出生時因先天性臉部缺陷被遺棄，養父王銀行將她撿回並用心撫養長大。王銀行邊打工邊帶孩子求醫，經過五次手術，淋宇的外貌終於有了很大改觀。受醫師和養父的影響，她立志要考醫學院，幫助更多人，今年也如願考上山西中醫藥大學藥學類專業。

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鼻子一高一低 「我養她了」

據紫牛新聞報導，2003年7月，有人在一處未完工的樓房裡發現了一名女棄嬰，隨後來領養的3對夫妻看到女嬰一高一低的鼻子都搖頭放棄了，王銀行跟妻子很喜歡孩子，就跟鄉政府的人說，「以後我養她了」。

養父：以後不用淋雨 我保護妳

「那天下著很大的雨，淋著雨我就把她抱回去了，我想乾脆就叫她王淋宇吧。」敦厚樸實的王銀行想著，以後孩子不用淋雨了，我保護她。

據報導，淋宇8歲時，王銀行的妻子因心肌梗塞去世，當時所有親友都勸他不要養這個孩子了，王銀行表示：「女兒從小自卑內向，常被人說成怪物，既然決定撫養她，不管多辛苦，一定要把她看好，一定要幫她做手術。」王銀行驕傲地說，女兒一直都特別懂事，學習成績也非常優異，每年都能拿回五、六張獎狀。

5次手術 女孩面貌大改樣

報導說，父女倆終於遇到西安交通大學第一附屬醫院整形美容外科主任舒茂國醫師。從2015年開始，舒醫師陸續幫王淋宇做了五次臉部修復手術，如今她的外形已有了很大改觀。舒醫師說，他對手術效果非常滿意，能幫助王淋宇找回自信，他也深感欣慰。

王淋宇的錄取通知書。 (取財自紫牛新聞)

舒茂國醫師說，每次問診，他都會跟王淋宇交流很長時間，最近學習怎麼樣？有什麼煩惱？她一般都是低著頭，很小聲地回答，但是當問她長大想做什麼時，她會抬起頭，非常堅決地說她以後想學醫。舒醫生始終相信王淋宇一定行。

手術後小淋宇的鼻子形狀有了巨大改觀。 (取財自紫牛新聞)

據報導，王淋宇近一個多月，都在父親打工的廠裡幫忙打掃衛生，賺生活費。9月3日，她就要去學校報到了，王淋宇說，一直以來，得到很多人的幫助，她都默默記在了心裡，「特別是我爸和舒教授」。她說，以後要努力考研考博，爭取好工作 ，好好照顧爸爸，還要回報社會。