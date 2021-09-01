神舟十二號太空「神攝手」 拍下地球震撼之美
神舟十二號任務進入後半程，聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員已在空間站核心艙中工作、生活75天。中國載人航天工程辦公室官方發布航天員在軌拍攝的圖片，「神攝手」們以第一視角記錄了地球震撼之美。
大公報報導，在太空中鳥瞰美麗的地球，從萬家燈火的北非大陸，到蔚藍的幾內亞灣，還有夜晚中璀璨的中國首都北京，中國航天員們拍攝下他們眼中的藍色星球。在畫面中出鏡的空間站卧室一隅，有親人的照片還有逗趣的小牛玩偶，更讓人們看到了航天員在太空生活中的滿滿溫情。
中國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，中國空間站繞地球一圈飛行的時間是90分鐘，這意味著航天員每90分鐘就可以看一次日出，讓航天員更容易拍攝下各種角度的照片。此外，由於空間站運行在大氣層邊緣，無論是鳥瞰地球還是仰望星空都不會受到大氣層的反射和折射影響，所以他們的照片更加震撼。
龐之浩表示，空間站所在的軌道，不僅適合觀測地球美景，也適合遙望星空。在太空中，不僅能看到萬家燈火的城市群，還是能看到美麗的自然景觀。在空間站中，如果能觀測到閃電，會出現如同竹節花一樣的美景。此外，航天員有時候還能在空間站中看到火箭發射，那也是一種跟自己搭乘火箭升空時完全不同的感覺。
對於太空拍攝時的技巧，龐之浩表示，由於在空間站中航天員是失重狀態，所以一定要固定好自己，鏡頭不能太晃動，不然畫面會虛。他表示，在神舟十號任務中，航天員張曉光擔任「太空授課」的攝影師一職。在升空之前，張曉光還曾專門學習過很多攝影、攝像的技巧。
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