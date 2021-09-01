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神舟十二號太空「神攝手」 拍下地球震撼之美

中國新聞組／北京1日電
2021年8月24日晚上9點29分，當核心艙組合體劃過北京上空時，聶海勝拍下了這張北京夜景。照片右側那顆金光熠熠的“星星”就是北京大興國際機場。（取材自央視）
2021年8月24日晚上9點29分，當核心艙組合體劃過北京上空時，聶海勝拍下了這張北京夜景。照片右側那顆金光熠熠的“星星”就是北京大興國際機場。（取材自央視）

神舟十二號任務進入後半程，聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員已在空間站核心艙中工作、生活75天。中國載人航天工程辦公室官方發布航天員在軌拍攝的圖片，「神攝手」們以第一視角記錄了地球震撼之美。

2021年8月18日，航天員湯洪波在核心艙組合體裡的小臥室溫暖舒適，溫暖的睡袋、...
2021年8月18日，航天員湯洪波在核心艙組合體裡的小臥室溫暖舒適，溫暖的睡袋、枕邊的通風口保證航天員們能夠有一個舒適的安眠環境，每當看見艙壁上孩子的照片，會不會讓湯洪波在經過祖國大地時，向家的方向多留下一些目光？（取材自央視）

2021年8月24日晚上9點41分，太平洋上空，核心艙組合體的太陽能帆板如同引領...
2021年8月24日晚上9點41分，太平洋上空，核心艙組合體的太陽能帆板如同引領中國航天邁向浩瀚宇宙的指針，指向更遙遠燦爛的未來。（取材自央視）

大公報報導，在太空中鳥瞰美麗的地球，從萬家燈火的北非大陸，到蔚藍的幾內亞灣，還有夜晚中璀璨的中國首都北京，中國航天員們拍攝下他們眼中的藍色星球。在畫面中出鏡的空間站卧室一隅，有親人的照片還有逗趣的小牛玩偶，更讓人們看到了航天員在太空生活中的滿滿溫情。

航天員湯洪波拍攝到了北非大陸上萬家燈火的盛景，宇宙中的繁星與地球上的燈光交相輝映...
航天員湯洪波拍攝到了北非大陸上萬家燈火的盛景，宇宙中的繁星與地球上的燈光交相輝映，共同演奏出了一首和諧的生活樂章。（取材自央視）

中國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩表示，中國空間站繞地球一圈飛行的時間是90分鐘，這意味著航天員每90分鐘就可以看一次日出，讓航天員更容易拍攝下各種角度的照片。此外，由於空間站運行在大氣層邊緣，無論是鳥瞰地球還是仰望星空都不會受到大氣層的反射和折射影響，所以他們的照片更加震撼。

2021年8月13日，印度洋上的天氣依然多變，在完成了艙內機械臂操控訓練後，湯洪...
2021年8月13日，印度洋上的天氣依然多變，在完成了艙內機械臂操控訓練後，湯洪波與他的兩個小牛玩偶一同等待前方祖國的大美河山。（取材自央視）

龐之浩表示，空間站所在的軌道，不僅適合觀測地球美景，也適合遙望星空。在太空中，不僅能看到萬家燈火的城市群，還是能看到美麗的自然景觀。在空間站中，如果能觀測到閃電，會出現如同竹節花一樣的美景。此外，航天員有時候還能在空間站中看到火箭發射，那也是一種跟自己搭乘火箭升空時完全不同的感覺。

2021年8月8日，北京時間早上6點32分，核心艙組合體劃過埃塞俄比亞高原上空，...
2021年8月8日，北京時間早上6點32分，核心艙組合體劃過埃塞俄比亞高原上空，星星點點的夜空下，渲染了陽光斑斕的大氣層溫柔的擁抱著這個美麗的藍色星球，遠處索馬里半島的輪廓正指向陽光的方向。（取材自央視）

2021年7月21日，幾內亞灣，夾雜潮濕水汽的西南季風並未停下它奔赴北非大陸的腳...
2021年7月21日，幾內亞灣，夾雜潮濕水汽的西南季風並未停下它奔赴北非大陸的腳步。在進行了自行車衝刺間歇鍛煉、肌維度、環控維護、神經肌肉訓練等活動後，航天員湯洪波回到自己的臥室，拍下了這張照片。（取材自央視）

對於太空拍攝時的技巧，龐之浩表示，由於在空間站中航天員是失重狀態，所以一定要固定好自己，鏡頭不能太晃動，不然畫面會虛。他表示，在神舟十號任務中，航天員張曉光擔任「太空授課」的攝影師一職。在升空之前，張曉光還曾專門學習過很多攝影、攝像的技巧。

太空 中國 攝影

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