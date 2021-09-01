廣州單親爸病危 11歲兒醫院餵飯洗澡倒尿全包

張詩浩在給父親餵飯。（取材自廣州日報）

廣州一名單親爸爸近日因急性白血病住院，11歲兒子住在醫院就近照顧，小小年紀的他，為父親餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等，卻從不喊苦，引來網友們心疼關注。

綜合媒體報導，37歲的單親爸爸張小輝與其11歲的兒子張詩浩（化名）來自江西贛州。今年上半年，張小輝在工作中常常感到乏力，有時會突然暈倒，於是在7月末辭職在家休息。至8月10日上午，張小輝又暈倒被送到暨南大學附屬第一醫院，診斷結果為急性白血病。

張小輝住院十多天以來，因張詩浩無人照顧，父子便一起住進了醫院。張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等，一人扛下照顧父親的所有事情，晚上就睡在病房的走道上，以方便照顧父親。兩父子的生活用品完全靠網購，張詩浩經常跑上跑下取快遞。

張詩浩睡在病房的走道上，方便照顧父親。（取材自廣州日報）

因為接受化療，張小輝的身體極為虛弱。當他下床活動時，需要人在身邊陪護。由於張小輝不能因暈倒而摔傷，否則會出現因血小板減少而不易止血的情況，張詩浩因此必須時刻陪伴在父親身邊。

身邊的病友也讚賞張詩浩的細緻和孝心。一位病友的家屬表示，「這孩子有時候自己的衣服都會穿反了，他還不懂得照顧自己，就開始照顧父親了」。

報導指出，張小輝說，張詩浩出生三個月的時候，家中捲入一場變故，要面對巨額的賠償，妻子無法接受現實便棄家而去，至今音訊全無。張小輝還有母親和姐姐，但母親患有精神疾病，姐姐也是三個孩子的母親，她們都無法來到廣州照顧自己。

張詩浩在給父親剪指甲。（取材自廣州日報）

不過，即使父親已經接受治療，張詩浩仍然很擔憂父親的病情，有時也難免覺得孤單。他在一封書信上如此寫道：「我會一直陪在爸爸身邊，給爸爸打氣。但只有我一個人，有時會覺得害怕。如果爸爸離去，誰來接我上學？」。

眼下開學在即，張詩浩就讀的番禺區石碁鎮茂生小學為他返校制定了預案，聯繫了當地的福利 機構，也有熱心家長提出可以接張詩浩到自己家中居住。「我們還有老師住在學校附近，也可以幫忙照看，保障不讓孩子輟學」，陳老師說。

學校也聯繫了當地的衛健部門和教育部 門，為這個家庭申請低保救助和生活困難補助。目前張小輝的愛心籌款鏈接也在學校的微信 群裡轉發。