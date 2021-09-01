我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

當成家人懷念 肺癌晚期女孩錄下百段開心視頻

中國新聞組／上海1日電
霍九九在旅遊途中。（取材自揚子晚報）
霍九九在旅遊途中。（取材自揚子晚報）

近日，一位肺癌晚期女子錄視頻當遺產的話題在網路走紅。29歲霍九九去年初被確診為肺癌晚期，醫師甚至說她活不過三個月，但在家人的鼓勵和陪伴下，她積極面對生活，並在短視頻平台分享美好瞬間，引來很多網友鼓勵。談到發視頻的初衷，霍九九的想法很簡單：想記錄自己生活中的開心片段，以後當成家人的懷念。

揚子晚報報導，霍九九是遼寧人，2019年10月和丈夫喬先生結婚。2019年底，兩人在雲南大理旅遊時，霍九九感到身體不適，出現咳嗽、發燒症狀，當時曾到大理的醫院就醫，在醫師建議下，他們結束旅行返回瀋陽治療。

2020年元旦，霍九九到醫院拿診斷報告，上面寫著「高度疑似惡性腫瘤」；醫師還說：「預計只剩下三個月的壽命了」。她不敢相信：「自己才20幾歲，怎麼會得惡性腫瘤呢？」

丈夫後來帶霍九九到北京、上海的大醫院看病，醫師都對他們說：「腫瘤長在了肺門上，無法做手術，只能依靠靶向藥進行治療」。經過一段時間的治療和休養，到了2020年秋，霍九九度過危險期，開始像正常人一樣生活。

2021年7月，在身體條件允許的情況下，霍九九在老公和弟弟的陪伴下到內蒙古呼倫貝爾旅遊。看到一望無際的大草原，霍九九完全被草原的壯觀所震撼了，內心也煥發出生機活力。她說：「我要努力活著，為下一次旅行做好準備」。

樂觀的霍九九。（取材自揚子晚報）
樂觀的霍九九。（取材自揚子晚報）

霍九九喜歡搖滾樂，經常參加演唱會和音樂節。2021年4月9日，霍九九隨手在網上發了兩張自己買的音樂節門票照片並留言：「我要去完成我的遺願清單了，還有21天，身體千萬要爭氣呀！」引來很多陌生樂迷的關注。此後，只要有音樂節，很多陌生樂迷都會主動聯繫她，或是偷偷和音樂節的主辦方聯繫，邀請她喜歡的歌手為她錄製祝福視頻。

霍九九也在網上分享生活中美好瞬間。2020年6月19日，霍九九發布了第一條短視頻，內容為完成第五次抽胸腔積液2300ml。至今，霍九九已發布100多條視頻。不少網友送上鼓勵：「堅強美麗的女孩，相信一切都會慢慢變好！」，「放心吧，你會一直陪在父母身旁的」。看了大家的留言，霍九九很開心。

但也有一部分網友對霍九九的做法提出質疑，認為她想當網紅，想通過直播帶貨掙錢。霍九九對此否認並說，「我的初衷是想把這些視頻留給爸爸媽媽看，當成家人的懷念」。

腫瘤 北京

上一則

奶奶離世前剪碎5萬元紙鈔 家人崩潰尋拼圖高手

下一則

廣州單親爸病危 11歲兒醫院餵飯洗澡倒尿全包

延伸閱讀

金山華埠音樂節登場 居民、遊客聞歌起舞 熱情互動

金山華埠音樂節登場 居民、遊客聞歌起舞 熱情互動
「團結在一起」金山華埠音樂節 觀眾熱情起舞

「團結在一起」金山華埠音樂節 觀眾熱情起舞
華埠音樂節、租Gocar… 周末出遊去

華埠音樂節、租Gocar… 周末出遊去
肺癌1期拖成3期…3療法助他戰勝病魔

肺癌1期拖成3期…3療法助他戰勝病魔

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片