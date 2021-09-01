響應共同富裕 吉利汽車贈員工1.67億股

為響應「共同富裕」的號召，中國國產汽車龍頭吉利8月30日宣布，計畫向1萬884名員工授予約1.67億股的股份。圖為工人在吉利汽車寶雞製造基地工作。(新華社)

為響應「共同富裕」的號召，中國 國產汽車 龍頭吉利8月30日宣布，計畫向1萬884名員工授予約1.67億股的股份。按31日收盤價，平均每名員工將可分到43.1萬港元（約35.7萬人民幣、5.5萬美元）。

中國6月10日發布支持浙江省發展建設「共同富裕」示範區的意見後，7月3日，浙江吉利控股集團董事長李書福和員工代表呂義聰，共同發布「共同富裕計畫行動綱領」，並稱這是積極回應黨中央和國務院 號召，使員工共同富裕與企業可持續發展緊密融合相互促進。

綜合每日經濟新聞、中新經緯等媒體報導，在香港上市的吉利汽車8月30日深夜在港交所公告稱，董事會通過了一項總額不超過3.5億股的股份獎勵計畫，並根據該計畫向1萬884名選定參與者，獎勵約1.67億股的股份。

根據公告，吉利汽車這項計畫旨在鼓勵被激勵對象繼續為集團的長期增長做出貢獻，從而提高公司及股份的價值，對股東有利；同時吸引和挽留有利於集團成長和發展的優質員工。

官方資料顯示，吉利汽車現有員工近7萬人，這項股份獎勵計畫約有三成員工受惠。

吉利汽車消息發布後，31日股價收紅，漲幅4.461%，報28.1港元，市值來到2759.61億港元。

根據31日收盤價，吉利汽車贈與員工的1.67億餘股，市值約46.93億港元，平均每名員工可分到約43.1萬港元。

根據財報，2021年上半年，吉利汽車營收450.3億元人民幣，比去年同期成長22.30%；淨利潤24.1億元，成長3.84%。

在銷量方面，吉利汽車（含領克品牌）上半年的總銷量為63.02萬輛，成長19%，完成2021全年銷量目標153萬輛的41%。