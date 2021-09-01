我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

響應共同富裕 吉利汽車贈員工1.67億股

中國新聞組／北京1日電
為響應「共同富裕」的號召，中國國產汽車龍頭吉利8月30日宣布，計畫向1萬884名員工授予約1.67億股的股份。圖為工人在吉利汽車寶雞製造基地工作。(新華社)
為響應「共同富裕」的號召，中國國產汽車龍頭吉利8月30日宣布，計畫向1萬884名員工授予約1.67億股的股份。圖為工人在吉利汽車寶雞製造基地工作。(新華社)

為響應「共同富裕」的號召，中國國產汽車龍頭吉利8月30日宣布，計畫向1萬884名員工授予約1.67億股的股份。按31日收盤價，平均每名員工將可分到43.1萬港元（約35.7萬人民幣、5.5萬美元）。

中國6月10日發布支持浙江省發展建設「共同富裕」示範區的意見後，7月3日，浙江吉利控股集團董事長李書福和員工代表呂義聰，共同發布「共同富裕計畫行動綱領」，並稱這是積極回應黨中央和國務院號召，使員工共同富裕與企業可持續發展緊密融合相互促進。

綜合每日經濟新聞、中新經緯等媒體報導，在香港上市的吉利汽車8月30日深夜在港交所公告稱，董事會通過了一項總額不超過3.5億股的股份獎勵計畫，並根據該計畫向1萬884名選定參與者，獎勵約1.67億股的股份。

根據公告，吉利汽車這項計畫旨在鼓勵被激勵對象繼續為集團的長期增長做出貢獻，從而提高公司及股份的價值，對股東有利；同時吸引和挽留有利於集團成長和發展的優質員工。

官方資料顯示，吉利汽車現有員工近7萬人，這項股份獎勵計畫約有三成員工受惠。

吉利汽車消息發布後，31日股價收紅，漲幅4.461%，報28.1港元，市值來到2759.61億港元。

根據31日收盤價，吉利汽車贈與員工的1.67億餘股，市值約46.93億港元，平均每名員工可分到約43.1萬港元。

根據財報，2021年上半年，吉利汽車營收450.3億元人民幣，比去年同期成長22.30%；淨利潤24.1億元，成長3.84%。

在銷量方面，吉利汽車（含領克品牌）上半年的總銷量為63.02萬輛，成長19%，完成2021全年銷量目標153萬輛的41%。

汽車 中國 國務院

上一則

美團CEO王興：共同富裕 植根美團基因中

下一則

目標共同富裕 中央定調：住有所居 解決青年住房

延伸閱讀

阿富汗撤軍接近尾聲 美邀各國外長開線上會議

阿富汗撤軍接近尾聲 美邀各國外長開線上會議
浙江寧波舟山港 恢復船舶靠港作業

浙江寧波舟山港 恢復船舶靠港作業
曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查

曾授予馬雲「功勳」杭州市委書記周江勇突落馬被查
杭州書記周江勇落馬 曾搜捕金錢豹受關注

杭州書記周江勇落馬 曾搜捕金錢豹受關注

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片