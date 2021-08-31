亞馬遜掀封號潮 寧波電商一夜虧百萬

全球最大跨境電商平台亞馬遜近來掀起一輪嚴厲的「封號潮」，針對刷好評等違反平台規則的行為，予以封禁店鋪帳號處置。（路透）

今年5月以來，電商 平台亞馬遜 掀起一輪「封號潮」，對刷好評等違規商家進行封號，波及中國 超過5萬家跨境電商，預計損失超千億元（人民幣，下同）。一位寧波電商遭封號叫苦連天，「我們想對亞馬遜提出異議，但求助無門，且可能涉及跨國官司，根本無力承擔」。

寧波晚報報導，對跨境電商而言，封號不僅意味著帳戶凍結，還可能因現金流斷裂而血本無歸，後果不堪設想。

在寧波經營跨境電商的雷奇表示，今年2月突然凌晨3點收到亞馬遜的郵件，「亞馬遜稱，我們有控制店鋪評論的嫌疑，已對我們進行封店處理。我們的申訴也石沉大海。突如其來遭遇封店，令人毫無準備，直到目前都沒有恢復，直接損失至少100萬元（約15萬美元）」。

雷奇表示，「只有當消費者確認收貨，亞馬遜才會把貨款打給商家，一旦被亞馬遜封店，貨款就無法周轉。更慘的是，無論囤在倉庫裡的、漂在大海上的，還是在工廠生產的貨物，都會因銷售渠道斷裂而『打水漂』」。

跨境電商「內卷」得越來越激烈，對一些小賣家而言，「刷好評」是短期內拉高流量的重要方法。雷奇說，「我們也參與亞馬遜官方推出的買家評論『Vine計畫』，但效果遠不及預期」。

與雷奇這些小商家相比，深圳一批頭部跨境電商更迎來「驚濤駭浪」。知名跨境電商「有棵樹」被封，凍結金額高達1.3億元（約2000萬美元）；「通拓科技」被封，凍結金額4143萬元（約640萬美元）。一旦這些「大樹」倒下，背後成千上萬的中小工廠、服務商也將「壓力山大」，無怪乎業內人人自危。