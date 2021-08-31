我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

亞馬遜掀封號潮 寧波電商一夜虧百萬

中國新聞組／杭州31日電
全球最大跨境電商平台亞馬遜近來掀起一輪嚴厲的「封號潮」，針對刷好評等違反平台規則的行為，予以封禁店鋪帳號處置。（路透）
全球最大跨境電商平台亞馬遜近來掀起一輪嚴厲的「封號潮」，針對刷好評等違反平台規則的行為，予以封禁店鋪帳號處置。（路透）

今年5月以來，電商平台亞馬遜掀起一輪「封號潮」，對刷好評等違規商家進行封號，波及中國超過5萬家跨境電商，預計損失超千億元（人民幣，下同）。一位寧波電商遭封號叫苦連天，「我們想對亞馬遜提出異議，但求助無門，且可能涉及跨國官司，根本無力承擔」。

寧波晚報報導，對跨境電商而言，封號不僅意味著帳戶凍結，還可能因現金流斷裂而血本無歸，後果不堪設想。

在寧波經營跨境電商的雷奇表示，今年2月突然凌晨3點收到亞馬遜的郵件，「亞馬遜稱，我們有控制店鋪評論的嫌疑，已對我們進行封店處理。我們的申訴也石沉大海。突如其來遭遇封店，令人毫無準備，直到目前都沒有恢復，直接損失至少100萬元（約15萬美元）」。

雷奇表示，「只有當消費者確認收貨，亞馬遜才會把貨款打給商家，一旦被亞馬遜封店，貨款就無法周轉。更慘的是，無論囤在倉庫裡的、漂在大海上的，還是在工廠生產的貨物，都會因銷售渠道斷裂而『打水漂』」。

跨境電商「內卷」得越來越激烈，對一些小賣家而言，「刷好評」是短期內拉高流量的重要方法。雷奇說，「我們也參與亞馬遜官方推出的買家評論『Vine計畫』，但效果遠不及預期」。

與雷奇這些小商家相比，深圳一批頭部跨境電商更迎來「驚濤駭浪」。知名跨境電商「有棵樹」被封，凍結金額高達1.3億元（約2000萬美元）；「通拓科技」被封，凍結金額4143萬元（約640萬美元）。一旦這些「大樹」倒下，背後成千上萬的中小工廠、服務商也將「壓力山大」，無怪乎業內人人自危。

電商 亞馬遜 中國

上一則

她掉手機找回 打開相簿嚇一跳 多了張「流浪漢自拍」

下一則

律師會改選前夕 張達明突辭理事

延伸閱讀

科技股續領漲 史指那指創高

科技股續領漲 史指那指創高
電動皮卡廠Rivian拚IPO

電動皮卡廠Rivian拚IPO
浙江寧波舟山港 恢復船舶靠港作業

浙江寧波舟山港 恢復船舶靠港作業
刷好評、假數據… 亞馬遜開鍘5萬中國賣家

刷好評、假數據… 亞馬遜開鍘5萬中國賣家

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」

趙薇太亂來 瓊瑤也曾忍不下去 批「你毀了我的一切」