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愈被罵人愈多？大連「日本街」惹議 遊客仍排隊100米

中國新聞組／北京31日電
大連小京都商業街遊客人山人海。（取材自極目新聞）
大連小京都商業街遊客人山人海。（取材自極目新聞）

大連市政府砸大錢打造一條「大連日本風情街」的話題近日引爆網路。網上傳言該街頭「只允許日本商戶入駐，只准許銷售日本產品」，將這條開幕才一周的日本風情街推上風口浪尖。在娛樂圈張哲瀚、趙薇相繼因「親日」行為惹禍之際，這條街愈被罵人愈多，有些店家甚至出現百米人龍。

來源：YouTube

綜合媒體報導，有網友認為，花巨資打造日本風情街有傷國人感情；也有網友認為，這只是正常的商業行為，是地方招商引資的普通案例。大連官方則回應稱，網路傳言不實，從未規定只允許日本商家入駐銷售日本產品。

據了解，這條「小京都商業街」總投資45億元（人民幣，下同，約6.9億美元），為當地文旅項目盛唐小京都的一部分，占地面積63萬平方米，是集商、住、旅遊等多功能的綜合項目。整體規畫以日本京都地區商業為藍本，打造唐代和日本建築風格融合的古鎮風貌。

這條「小京都商業街」並不在大連市區繁華地段，而是在位於大連市東部的金州區金石灘。有網友稱「日本風情街就建在當年的旅順口」與事實不符，金石灘和旅順口基本是大連市的對角位置，金石灘在東部，旅順口在西南。

由於最近中國反日風氣濃厚，電視劇「山河令」男星張哲瀚，被爆曾參拜日本靖國神社，還曬過日本軍旗照片，不但代言被撤，還被網友要求道歉並退出娛樂圈。女星趙薇一夜被消失，作品全被下架，網友分析其中一項罪名，正是曾在2001年身穿日本軍旗裝拍照，涉嫌「辱華」。

在一片反日聲浪下，「大連日本風情街」似不受影響，周日來遊玩的市民眾多，園外排起了約100米的長龍，沒有因反日風氣而受影響。

走進商店街，確實頗具日本特色，出售的產品也多為日本產品，從電器到碗碟再到食品，不一而足。但也沒有要求只能賣日貨，入口處的街頭藝人正在製作中國傳統糖畫，引來眾多孩子和家長圍觀。商業街店鋪內，也有國潮唐式服裝展示，和國產茶飲等銷售。

商業街招商人員說，目前一期招商已全部結束，商戶也已全部入駐。網上所謂「只允許日本商戶入駐，只准許銷售日本產品」的傳言不實，商業街內有中國產品銷售，商戶也多為中國商戶，歡迎網友到風情街實地查看。

大連小京都商業街的畫糖街頭藝人。（取材自極目新聞）
大連小京都商業街的畫糖街頭藝人。（取材自極目新聞）

日本 中國 趙薇

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