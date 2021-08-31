我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美無人機空襲 炸死阿富汗7童 家屬：這些孩子是IS嗎？

加州卡爾多山火燒進盆地 南太浩湖全面撤離

她掉手機找回 打開相簿嚇一跳 多了張「流浪漢自拍」

中國新聞組／北京31日電
女網友凌晨不小心將手機忘在路邊椅子上，沒想到回去找時手機仍在原處，但相簿裡多了一張遊民大叔的自拍。（取材自微博）
女網友凌晨不小心將手機忘在路邊椅子上，沒想到回去找時手機仍在原處，但相簿裡多了一張遊民大叔的自拍。（取材自微博）

隨著科技發展，手機的功能越來越多元，即使價格隨之增漲，人手一機仍是社會常態。但因為手機價格不菲，又記錄許多個人資訊，萬一丟失事主往往會十分心急。近日一名中國網友便分享自己手機失而復得的故事，暖心結局引起網友熱議。

微博「一枚別緻的楓」在個人專頁上發文，她說日前不小心將手機忘在路邊椅子上，焦急得回去尋找，沒想到手機仍放在原處，讓她大鬆一口氣。她原先以為應該是因為凌晨時較少人經過，手機才沒有被拿走，沒想到打開手機相簿時卻嚇了一跳，「發現了遊民叔叔的自拍」。

女網友理解對方沒有趁四下無人的時候將手機占為己有，或是竊取資訊，反而是向她開了個小玩笑。沒想到隔了幾天又遇到那位遊民，女網友便買了許多食物以表達謝意，她也承諾「我下次如果遇到你，我還會給你買吃的」，並向對方道謝，「謝謝你沒有拿走我的手機」。

女網友也表示，那位遊民大叔相當善良，「看我一個人，提醒我注意安全」，而大叔也透露自己是在等一個人，女網友也祝福他早日如願。

貼文引起熱議，網友紛紛大讚女網友暖心的舉動，「妳太暖了，這些人確實不容易，他能沒有拿走本質就是好的，對待這些本質好的人多一點溫暖」、「好感動哦，在這個有點抑鬱的午後看到突然就流淚了，謝謝你們的善良」、「估計是叔叔不小心按到了拍照，自己都不知道被拍進去啦，是個善良的叔叔，女網友也是個善良的姑娘」。

女網友為了表達謝意，幫遊民大叔買了許多食物。（取材自微博）
女網友為了表達謝意，幫遊民大叔買了許多食物。（取材自微博）

手機 中國 微博

上一則

逾4.8億人次看過「油膩大叔」 「低俗」正流行？

下一則

亞馬遜掀封號潮 寧波電商一夜虧百萬

延伸閱讀

微博、微信、抖音、快手 齊出重拳打大V

微博、微信、抖音、快手 齊出重拳打大V
華商直擊加州野火 物業差點被燒

華商直擊加州野火 物業差點被燒
建房能解決加州遊民問題嗎？

建房能解決加州遊民問題嗎？
紐森現身金山遊民帳篷區 打掃街道

紐森現身金山遊民帳篷區 打掃街道

熱門新聞

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
趙薇（中）與馬雲（左）關係密切，更成為投資夥伴。圖／取自鳳凰網

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

2021-08-29 15:53
46歲的「姑媽」許某（右）已經被拘留，左為許某虛構的侄女。 （視頻截圖）

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

2021-08-29 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41

超人氣

更多 >
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光

趙薇被爆逃往法國？5千萬美元酒莊、多人派對照片曝光
趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」

趙薇被封殺 Instagram發文秒刪 簡介留「詭異3字」
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」

迎靈13殉職美軍 拜登低頭「看表」挨批「錯過午睡？」