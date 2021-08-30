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中9月新制 外國核動力船等5類船舶進入領海須申報

記者羅印冲／即時報導
圖為中國海警船資料照。路透
圖為中國海警船資料照。路透

根據中國海事局近日公告，要求外國籍的核動力船、潛水器等海上工具，進入中國領海前先向海事管理機構報告，否則將按相關法規處理。這項措施從9月1日起生效。有港媒報導指，中方或動用《海警法》列明的武器使用權。

外界認為，中方如果在南海和台灣海峽嚴格執行此新規定，勢必導致區域危機升溫。

公告指，自9月1日起，外國籍船舶進入中國領海應當通過電郵、電話及傳真等方式向中國海事管理機構報告。這些船隻必須通報船名、呼號、國際海事組織編號和水上移動通信業務標識碼、目前位置、出發點和目的地的離開及抵達日期時間。

這些外國籍船舶包括5類，分別是：潛水器、核動力船舶、載運放射性物質的船舶、載運散裝「油類、化學品、液化氣體」等有毒有害物質的船舶、與法律行政法規或中國國務院規定的可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

據《中華人民共和國海上交通安全法》規定，船舶進入中華人民共和國領海後，船舶自動識別系統設備處於良好使用狀態時，無需後續報告。如船舶自動識別系統設備無法正常使用，除上述報告外，其後每2小時應報告航行有關內容，直到本航次最終駛離中華人民共和國領海。

規定稱，船舶未按要求報告的，中國海事管理機構將按有關法律、法規、規章和規定予以處理。公告自2021年9月1日起施行。

《環球時報》引述專家說法，這是要加強捍衛中國海上活動的安全。

中國 華人 國務院

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