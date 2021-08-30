中9月新制 外國核動力船等5類船舶進入領海須申報

圖為中國海警船資料照。路透

根據中國 海事局近日公告，要求外國籍的核動力船、潛水器等海上工具，進入中國領海前先向海事管理機構報告，否則將按相關法規處理。這項措施從9月1日起生效。有港媒報導指，中方或動用《海警法》列明的武器使用權。

外界認為，中方如果在南海和台灣海峽嚴格執行此新規定，勢必導致區域危機升溫。

公告指，自9月1日起，外國籍船舶進入中國領海應當通過電郵、電話及傳真等方式向中國海事管理機構報告。這些船隻必須通報船名、呼號、國際海事組織編號和水上移動通信業務標識碼、目前位置、出發點和目的地的離開及抵達日期時間。

這些外國籍船舶包括5類，分別是：潛水器、核動力船舶、載運放射性物質的船舶、載運散裝「油類、化學品、液化氣體」等有毒有害物質的船舶、與法律行政法規或中國國務院 規定的可能危及中國海上交通安全的其他船舶。

據《中華人 民共和國海上交通安全法》規定，船舶進入中華人民共和國領海後，船舶自動識別系統設備處於良好使用狀態時，無需後續報告。如船舶自動識別系統設備無法正常使用，除上述報告外，其後每2小時應報告航行有關內容，直到本航次最終駛離中華人民共和國領海。

規定稱，船舶未按要求報告的，中國海事管理機構將按有關法律、法規、規章和規定予以處理。公告自2021年9月1日起施行。

《環球時報》引述專家說法，這是要加強捍衛中國海上活動的安全。