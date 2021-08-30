成都懸壺37年…黑人中醫娶川妹子 教出5000徒弟

馬里大夫迪亞拉。（取材自中國日報）

出生在非洲馬利的迪亞拉是個黑人 ，到中國 已37年。他被中醫文化所吸引，不僅自己在成都懸壺濟世，還教出5000多名鄉村醫師，讓紅河地區90%以上的村子有了自己的村醫。一開始他因為膚色被村民嗆「滾回老家」，到如今他靠著精湛的醫技和無私的醫德打動了患者和學生，被稱讚為「黑求恩」。

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網易新聞報導，迪亞拉的爺爺是草醫，父親是名醫師，他從小就立志從醫。來到中國留學的他，有一次和同學打籃球，看到同學崴到腳，老師給他扎了針灸，他馬上就能下地走路了。見到中醫的神奇，迪亞拉認定，「這是一種更厲害的科學」。

改讀中醫讓迪亞拉吃了不少苦頭，中醫文獻要閱讀古籍，迪亞拉買了一大堆字典，不懂就問老師，苦讀12年，終於成世界第一位獲得中醫博士學位的外國醫師。

來到中國37年，迪亞拉不但滿口四川方言，還娶川妹子為妻。他回憶20年前剛開始行醫了時候，病人看到他是黑人都不敢上門。等了三天，他直接追出去免費幫人看病，才有了第一位病人。

他說，「中醫的精髓絕對跟文化相對應，我不想只是掌握一門技術」，給病人扎針灸時，他會引經據典：「古人說得好，一忍可以制百勇，一靜可以制百動……」迪亞拉慢慢地積累了口碑，找他看病的患者也多了起來。

迪亞拉曾在海拔4000多米的青海玉樹，每天接待100多名病人，搞到身體吃不消，一邊輸著氧氣一邊給病人看病，最後被急救抬到山下。

迪亞拉在中國學中醫，懸壺濟世，精湛的醫技和無私的醫德打動了患者和學生，他被稱讚為「黑求恩」。（取材自中國日報）

外出考察時，迪亞拉發現一些落後地區的村醫，連簡單的醫學知識都回答不上來，於是他找到領導說他想免費教附近村子的醫師。他的培訓計畫持續了17年，累計培訓了5000多名村醫。培訓完還送給村醫「三大件」：聽診器、血壓 表、體溫計。

每當有人問他：「你一個老外，到中國做那麼多事，你圖什麼呢？」迪亞拉就會提起被他視為珍寶的帽子，「這是玉樹村民送給我的帽子，每次看到它，我就能想起他們殷切的眼神，還有那麼多人需要我，這是一種鞭策」。