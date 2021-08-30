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三孩政策落地後 「獨生子女光榮證」將停發

中國新聞組／上海30日電
雲南省近日宣布，明年起不再受理申請「獨生子女父母光榮證」。（取材自微博）
雲南省近日宣布，明年起不再受理申請「獨生子女父母光榮證」。（取材自微博）

為了刺激人口成長，中國大力推動三孩政策，與此同時，過去一胎化政策下被視為榮耀的「獨生子女父母光榮證」也逐漸走入歷史。雲南省近日宣布，明年起不再受理申請。

中國13屆全國人大常委會第30次會議日前通過修正人口與計劃生育法，正式開放一對夫妻可生育三個子女，三孩政策從此獲得法律依據。條文並宣示，國家將採取支持措施減輕負擔。

在中央正式宣布後，中國多省陸續提出相對應的措施響應。

中央社引述中國媒體報導，雲南省宣布從27日起，正式受理三孩夫妻辦理「生育服務證」登記，只要在雲南省依法登記結婚的夫妻，於今年5月31日後若懷孕、生下第三胎，第三個孩子將視為政策內生育，可申請相關證件。

此外，在過渡時期，雲南省境內人口較少的民族、邊境少數民族、病殘兒家庭若再生育，不需要進行審批，按三孩生育政策相關規定進行。

報導提到，雲南省宣布三孩政策落地同時，行之有年的「獨生子女父母光榮證」將於今年年底停止受理申請，未來僅接受補發。

根據公開資訊，「獨生子女父母光榮證」是中國計畫生育下的一項制度，對於「向國家承諾只生一胎的父母」授予的書面證明文件，獲得這項證書的家庭可依戶籍所在地政府規定，享有不同補助，例如教育補助、生活津貼、退休補助等。

據報導，雲南省於今年12月31日以後將不再受理新辦「獨生子女父母光榮證」業務，此外，若要趕上「末班車」的獨生子女父母，小孩必須在2015年12月31日前出生，才符合辦理資格。明年起，雲南省只接受補發申請。

雲南省並非第一個喊停這項制度的省分。2016年中國開始施行「兩孩政策」時，北京、四川等多個省、市即宣布不再辦理「獨生子女父母光榮證」。隨後，青海省、河北省在2018年、2019年陸續宣布停止受理與發放這份文件。

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