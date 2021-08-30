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不想寫暑假作業 杭州女孩丟進「捐贈書堆」想偷偷送出

中國新聞組／杭州30日電
快遞員在待捐的圖書中發現一本暑假作業。（視頻截圖）
快遞員在待捐的圖書中發現一本暑假作業。（視頻截圖）

近日，在杭州的一個快遞點發生了讓人啼笑皆非的一幕。一對母女前來捐贈圖書，快遞員卻在待捐的圖書中發現一本暑假作業。女孩告訴媽媽，她想把暑假作業也分享出去，怕家中困難的小朋友沒有作業寫。這看似聰明的小計謀卻被當場拆穿，媽媽一把拉過她的手說，「跟我回去寫作業」。

日前一個身穿白色公主裙的小女孩，一蹦一跳地走進杭州某快遞點，媽媽緊跟其後，母女二人前來是捐贈圖書的。越牛新聞報導，網傳畫面中，快遞員正在查看圖書類型，並整理打包。女孩有些不自然地看了看媽媽，發現媽媽沒有反應，暗暗鬆了一口氣。

女孩悄悄把不願意寫的暑假作業放到了捐贈書中，沒想到闖關失敗，目前女孩已開始惡補作...
女孩悄悄把不願意寫的暑假作業放到了捐贈書中，沒想到闖關失敗，目前女孩已開始惡補作業了。（視頻截圖）
一對母女前來捐贈圖書。（視頻截圖）
一對母女前來捐贈圖書。（視頻截圖）

這時，快遞員找出一本橙色的練習冊，發現竟是暑假作業。快遞員表示，暑假作業寄不了，而且還沒有寫完，為什麼要捐呢？這可把女孩問住了，發現小祕密敗露，她摸了摸頭髮、神色緊張。

媽媽接過練習冊翻了翻，問女兒，之前不是說暑假作業已經完成了嗎？女孩告訴媽媽，她想把暑假作業也分享出去。

女孩媽媽表示，她在家裡翻找不看的圖書時，女孩特別配合，還幫她一起打包。沒想到臨出門時趁她不注意，竟悄悄把不願意寫的暑假作業放到了袋子中，想要逃避暑假作業。目前，女孩已開始惡補作業了。

新聞一出，就衝上了微博熱搜，許多網友也分享「對待」暑假作業的種種辦法，有人說都是假期最後幾天才寫，「經常補不完，開學第一天假裝沒帶」、「永遠都是最後兩天的振筆疾書」，也有人很豁達，根本不寫暑假作業，「只寫前面五頁和後面五頁」、「不想做作業，都是丟給弟弟幫我撕掉」。

影音來源：YouTube

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