關鍵時刻挺身而出 新疆大叔的烤包子舖成了網紅店

納斯爾江•阿不力米提見義勇為的事蹟經媒體報導後，他的烤包子店成了南昌的「網紅店」。（取材自人民網）

在江西省南昌市西湖區，新疆 大叔納斯爾江•阿不力米提的烤包子店近日成了「網紅店」，每天吸引大批市民前往「打卡」，生意紅火的背後其實有個暖心故事。不諳水性的他，日前見到有人落水，毅然跳江救人，事蹟感動眾人，紛紛慕名到店向他致敬。

人民網報導，8月4日下午3時左右，納斯爾江•阿不力米提騎電動車 經過南昌大橋，看見贛江有人溺水，當時岸邊的市民比較少，他朝江邊呼叫但無人應答，於是趕緊從橋上跑到江邊相救，遺憾的是，溺水者已經沒有了呼吸。

納斯爾江•阿不力米提之前從沒受過專業的救援訓練，但他無所畏懼地選擇救人。他說：「如果今天是我溺水了，大家一定會過來救我，所以碰見別人溺水，我一定也會去救人。」

納斯爾江•阿不力米提見義勇為的事蹟經媒體報導後，他的烤包子店成了南昌的「網紅店」，不少南昌市民慕名前來「打卡」。烤包子從原來每天賣150個，到現在每天賣800多個。

南昌市民吳先生在網絡上看到納斯爾江•阿不力米提的救人事蹟後，特意乘坐地鐵 換乘公交，再騎單車過來買烤包子。他說：「這種好人好事讓我大受感動。想著買幾個烤包子和朋友一起嚐嚐，沒有想到會有這麼多人。」

排隊排了一個小時，才買到烤包子的熊女士說：「納斯爾江·阿不力米提救人的故事，已講給兒女聽，我希望這種正能量能一直傳播下去。」