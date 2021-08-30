一吃20年 重慶男「愛吃土」 竟成千年非遺工藝傳承人

劉海龍吃土20年，成了重慶市非物質文化遺產「石雞坨土陶」的傳承人。（取材自第1眼-重慶廣電）

重慶美食 多，但黔江濯水的石雞坨古鎮卻有位「愛吃土」的年輕小伙，一吃就是20年，甚至吃成重慶市非物質文化遺產的傳承人。

第1眼-重慶廣電報導，名叫劉海龍的小伙兒表示，自己每個月都要上山吃土，每一個月來嘗泥土它都有不同的酸甜苦辣，不過劉海龍為何對上山吃土如此著迷？原來劉海龍來自製陶世家，因在黔江濯水附近發現泥山而定居於此，祖上從宋代開始，便世代承襲手工土陶工藝，傳到劉海龍這一輩，已經整整30代人。

據報導，石雞坨土陶工藝複雜、耗時費力，年輕人熬不住寂寞都不願學，加上當時土陶製品市場萎縮，使這一傳統工藝瀕臨失傳。從上個世紀80年代開始，曾遍布濯水石雞坨的土陶作坊相繼倒閉，整個黔江只剩下劉氏父子的作坊。而當時正值叛逆浮躁期的劉氏兄弟，也隨了大流，南下打工。

劉海龍說，為了這個事情，他和父親鬧了不少的矛盾，父親曾有三年不接他電話，不過劉海龍最終仍沒能抗住父親的軟磨硬泡，決定回家接手家業。劉海龍本只是想回來敷衍一下，了卻父親的願望，沒想到曾經不看好的老手藝，突然成了炙手可熱的「香饃饃」。

據報導，這一堆堆製作土陶產品的泥土，就是劉海龍在山上一口一口品嚐出來的。劉海龍說，泥土看似相同，但其實差別很大，酸澀的泥土是製陶的上品用料，甜膩的泥土一燒就壞，而不同的泥土，最好的鑑別方式，就是用嘴品嚐。為了練就這一手絕活，劉海龍從小就被父親帶到山上找土吃。

2016年，石雞坨土陶製作工藝被列為重慶市非物質文化遺產。經過多年的鑽研和打磨，劉海龍的土陶作品，越來越被顧客認可，老顧客的後續訂單絡繹不絕。

眼看著事業步上正軌，劉海龍也打算對外收徒，劉海龍表示，「將來可能很多老物件我們都用不著了，可老祖宗傳下來的手藝可不能丟，該保留還得給我們的後人留著」。