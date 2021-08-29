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台商赴廣西種茶 尋得寶地與嬌妻

大陸新聞中心／綜合報導

廣西潤桓農業發展有限公司董事長楊旻倫，多年前懷揣著對茶的敬仰，來到海峽的對岸，在這裡生活打拚，結識了賢惠的妻子。在她的鼓勵支持下，走遍大江南北，挑選優良的茶種，改進製茶工藝，並在廣西在賀州找到理想的茶葉種植基地。

中新社報導，因到大陸尋找心儀的茶葉種植地，楊旻倫與妻子賴莉芳結緣。「我2008年來廣西考察時，經朋友介紹認識了她。第二次再來廣西，出發前我開玩笑叫她去桂林接機，她竟然傻傻地就去了。從那之後，我們開始通過QQ聊天，一來二去，就成了夫妻。」楊旻倫說。

楊旻倫表示，從2011年開始，他們在廣西和福建等地尋找適合茶葉種植的地方。經過多年尋找，2019年，終於在賀州市平桂區鵝塘鎮盤谷村建起了面積1000多畝的茶園。

優質的茶葉，需要良好的生態環境和適宜的土質，還需要適宜的海拔和恰到好處的日照時間。鵝塘鎮盤谷村這片土地，具備了這些條件，「仿佛這塊土地與我有緣，專門等著我來種植茶葉。」楊旻倫說。

楊旻倫說：「賀州沒有工業汙染，轄區內所有縣區都是『長壽之鄉』，賀州又是國家級出口食品農產品質量安全示範區，這裡的山水非常好，氣候和我的家鄉台中差不多，很適合發展茶葉種植。」

經過兩年多的準備，楊旻倫茶葉加工廠已經進入最後的調試階段。他所產製的茶葉，今年9月將上市銷售。

楊旻倫稱，未來將積極參與鄉村振興建設，在賀州市平桂區鵝塘鎮建設綜合實驗基地，占地面積約為10000畝。

項目前期打造1000畝茶園，種植優良茶種，並興建約2000平方米的規範性星級茶廠，預計年產精品茶50萬斤，產值超1000萬元人民幣（約153.8萬美元）。項目後期將引入沉香、台灣水果及名品花卉種植，打造田園綜合體。

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