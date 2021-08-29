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東奧掉皮金牌 朱雪瑩捐贈天津體博館 讓大家同享榮譽

中國新聞組／北京29日電
中國選手朱雪瑩獲得彈翻床金牌。（新華社）
中國選手朱雪瑩獲得彈翻床金牌。（新華社）

在不久前結束的東京奧運會上，天津運動員朱雪瑩在蹦床女子網上個人決賽中勇奪冠軍，實現了天津蹦床項目奧運金牌零的突破； 她日前在個人微博發文稱，自己的金牌不小心被她摳掉一大塊皮，得到了廣泛關注，日前朱雪瑩更把金牌捐給了天津市體育博物館珍藏。

環球網報導，對此，朱雪瑩在微博發布視頻回應。她表示，自己發「獎牌掉皮」微博的原因是想看一下有沒有其他運動員遇到類似的情況，並不是想更換這個獎牌。朱雪瑩還說，獎牌就是一個形式，一個收藏品，更重要的是獎牌背後運動員們的付出，和能夠為祖國爭得榮譽。

來源：YouTube

這位奧運冠軍28日又做了一件事，把金牌捐了！她成為首個捐贈東京奧運會金牌的運動員。她向天津市體育博物館捐贈了自己的奧運金牌和領獎服，捐贈儀式在下午舉行。她表示捐贈金牌是希望能讓更多的人看到奧運金牌，傳承奧林匹克精神，同時也希望把這份榮譽貢獻給培養她的天津。

中國體操隊選手、東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩，她的金牌已被摳下一層皮。（取材自微...
中國體操隊選手、東京奧運彈簧床體操冠軍朱雪瑩，她的金牌已被摳下一層皮。（取材自微博）

在捐贈儀式現場，朱雪瑩將自己的東京奧運會領獎服以及寶貴的金牌贈予天津市體育博物館，體育博物館則向朱雪瑩頒發了「形像大使」證書和捐贈證書。隨後，天津市體育之光書畫院書畫家於力和賀洪山嚮朱雪瑩贈送了書法及繪畫作品。

天津市體育局局長、黨組書記李克敏表示，體育博物館要通過展覽展示把朱雪瑩的奉獻精神發揚光大，引導全社會學習為祖國拼搏、為人民奉獻的精神，提振整個社會幹事創業的精氣神，為體育強市、「運動之都」建設共同努力。

對於此次捐贈，朱雪瑩表示，能夠在東京奧運會上榮獲金牌，離不開國家隊、天津市體育局以及體操武射中心的支持和培養。這枚沉甸甸的金牌不僅是個人榮譽，更屬於天津體育人和國家，希望把這份榮譽貢獻給培養她的天津。金牌放在博物館裡展示比放在家裡更有意義，期待更多觀眾走進體育博物館展廳，感受奧林匹克精神，感受天津體育文化的魅力，汲取奮進力量。同時朱雪瑩表示如果有時間，自己一定會再回到體育博物館看一看這枚寶貴的金牌。

東京奧運 博物館 運動員

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