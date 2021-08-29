我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風艾妲升「3級颶風」 直撲紐奧良

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

殘奧荷選手抗議被干擾 中國隊被取消1金1銀

中國新聞組／北京29日電
中國選手馬佳在比賽中。（取材自環球網／IC圖）
中國選手馬佳在比賽中。（取材自環球網／IC圖）

「殘奧會中國隊被取消一金一銀」的話題日前衝上熱搜第一，引發關注。這是殘奧會游泳項目歷史首次出現這種情況，這殘奧會上罕見的一幕，讓中國網友群情激憤。

綜合環球網、體壇扒客報導，報導，女子50米自由泳S11級27日決賽中，中國選手馬佳和李桂芝包攬了金銀牌，馬佳還打破了世界紀錄。但隨後傳來消息稱，中國選手金銀牌被取消，該項目將在29日晚重賽。

來源：YouTube

日媒THE DIGEST報導稱：「布蘭斯馬被李桂芝的手臂撞擊3次，被迫改變了游泳的方向！」並且，荷蘭游泳隊也發聲了，認為比賽中的碰撞影響了最終的成績，最終，裁判認可荷蘭隊的投訴，宣布比賽重賽。

賽後荷蘭選手布蘭斯馬投訴遭中國選手三次碰撞，具體細節，就是荷蘭選手三次被中國對手李桂芝的手臂打到了。

50米自由泳比賽時間很短，最終，中國選手包攬金銀牌，馬佳是金牌，李桂芝是銀牌。並且，兩人已經站上了領獎台。但罕見一幕發生，比賽被要求重賽。金牌得主馬佳雖打破世界紀錄，也不是她碰撞了別人，但金牌還是暫時被取消。

當時，馬佳在3道，李桂芝在5道，荷蘭選手在6道。這場比賽，布蘭斯馬是第4，但她是奪金熱門，在認為自己被干擾的情況下無緣獎牌，布蘭斯馬不服氣。

截至北京時間今晚6點半，殘奧官網顯示，中國體育代表團以25金16銀25銅位列獎牌榜第一，沒有女子50米自由泳S11級這一項目。

殘奧會女子50米自由泳決賽引發爭議。（取材自澎湃新聞／CFP圖）
殘奧會女子50米自由泳決賽引發爭議。（取材自澎湃新聞／CFP圖）

中國 游泳 北京

上一則

「叫我滅霸」上海阿姨發蚊蟲作息表登熱搜 閱讀超1.8億

下一則

提高應對新挑戰 逾550解放軍將赴俄羅斯參加反恐軍演

延伸閱讀

高燒、呼吸困難、意識模糊 快去急診

高燒、呼吸困難、意識模糊 快去急診
期待殘奧

期待殘奧
荷蘭男自比猴王要2女共事1夫 台女異國婚姻夢一場

荷蘭男自比猴王要2女共事1夫 台女異國婚姻夢一場
李維體育場 舊金山49人周六迎戰堪薩斯城酋長

李維體育場 舊金山49人周六迎戰堪薩斯城酋長

熱門新聞

女孩留下遺書跳樓自殺。（取材自百家號）

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

2021-08-24 10:00
直播主美美自己開著車在西藏遊覽壯闊風景，卻發生意外身亡。（取材自抖音／＠河南美美徒步西藏）

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

2021-08-25 23:53
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

2021-08-27 10:00
姜心語的「水花消失術」 讓網友驚嘆。(視頻截圖)

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

2021-08-22 11:00
中國在阿富汗首都喀布爾所設的經貿據點「中國城」，建築物上掛著「中國城」和「一帶一路」的標語。（余明輝提供）

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

2021-08-25 08:41
「Nature」文章截圖，紅框處為郝治偉的名字。（取材自澎湃新聞）

論文剛登Nature期刊 碩士回鄉當公務員 網友：見好就收

2021-08-25 13:00

超人氣

更多 >
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗