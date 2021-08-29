殘奧荷選手抗議被干擾 中國隊被取消1金1銀

中國選手馬佳在比賽中。（取材自環球網／IC圖）

「殘奧會中國 隊被取消一金一銀」的話題日前衝上熱搜第一，引發關注。這是殘奧會游泳 項目歷史首次出現這種情況，這殘奧會上罕見的一幕，讓中國網友群情激憤。

綜合環球網、體壇扒客報導，報導，女子50米自由泳S11級27日決賽中，中國選手馬佳和李桂芝包攬了金銀牌，馬佳還打破了世界紀錄。但隨後傳來消息稱，中國選手金銀牌被取消，該項目將在29日晚重賽。

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日媒THE DIGEST報導稱：「布蘭斯馬被李桂芝的手臂撞擊3次，被迫改變了游泳的方向！」並且，荷蘭游泳隊也發聲了，認為比賽中的碰撞影響了最終的成績，最終，裁判認可荷蘭隊的投訴，宣布比賽重賽。

賽後荷蘭選手布蘭斯馬投訴遭中國選手三次碰撞，具體細節，就是荷蘭選手三次被中國對手李桂芝的手臂打到了。

50米自由泳比賽時間很短，最終，中國選手包攬金銀牌，馬佳是金牌，李桂芝是銀牌。並且，兩人已經站上了領獎台。但罕見一幕發生，比賽被要求重賽。金牌得主馬佳雖打破世界紀錄，也不是她碰撞了別人，但金牌還是暫時被取消。

當時，馬佳在3道，李桂芝在5道，荷蘭選手在6道。這場比賽，布蘭斯馬是第4，但她是奪金熱門，在認為自己被干擾的情況下無緣獎牌，布蘭斯馬不服氣。

截至北京 時間今晚6點半，殘奧官網顯示，中國體育代表團以25金16銀25銅位列獎牌榜第一，沒有女子50米自由泳S11級這一項目。