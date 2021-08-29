「新冠」變「心管」…防疫鬧笑話 條幅10字錯4字

遼寧撫順市新撫區一市場附近的防疫條幅，10個字中有4個錯字。（取材自新京報）

官方的防疫 宣導條幅出現錯字，而且10個字中就錯了4個字，錯字率高達40%。「鬧笑話」的是遼寧撫順市新撫區，媒體直言「發出的通報、公文、條幅，直接連著的是相關責任主體的形象，責任心與工作 態度。出現常識性錯誤，絕非小事情。」

紅星新聞報導，撫順市新撫區一市場附近的防疫條幅上，「新冠疫苗 」寫成了「心管疫苗」，「利家利國」則成了「立家立國」，日前被市民拍下發到網上，引發議論。市場辦工作人員表示，該條幅是市場物業聯繫複印社製作，已將該條幅撤下並將重新製作。針對此事，新撫區已開展自查，下一步將加強管理、審核工作。媒體質疑，即便是複印社出錯，難道市場方面連最基本的檢查把關都沒有？

紅星新聞指出，連「新冠疫苗」四個字都出錯，用網友的話說，但凡讀了小學三年級都不至於鬧如此低級的笑話。顯然，背後反映出的更多還是責任心問題。發出的通報、公文、條幅，直接連著的是相關責任主體的形象，責任心與工作態度。出現常識性錯誤，絕非小事情。

紅星新聞直言，拋開橫幅本身應具有的嚴謹性和權威性不談，鼓勵民眾接種疫苗，是一件非常嚴肅的事。相關宣傳可用生動、形象的語言來表達，但底線應該是杜絕最基本的常識性錯誤。因為一旦「鬧笑話」，不僅讓人看不到防疫該有的嚴肅性，反倒削弱了人們的安全感和對疫苗接種的信任。防疫橫幅，有的讓人「會心一笑」，有的卻是「鬧笑話」，變成「黑色幽默」，甚至內容本身就違規。這反映的，本質上是不同地方基層防疫水平和工作作風與法治意識的落差。