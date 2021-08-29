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「叫我滅霸」上海阿姨發蚊蟲作息表登熱搜 閱讀超1.8億

中國新聞組／上海29日電
浦賽紅驕傲地說：「蚊子看到我都繞著走，大家都叫我『滅霸』。」（取材自新民晚報）
浦賽紅驕傲地說：「蚊子看到我都繞著走，大家都叫我『滅霸』。」（取材自新民晚報）

上海一位超市清潔阿姨浦賽紅近日向顧客免費發放自製的「蚊蟲作息表」，登上微博熱搜，閱讀超過1.8億。她在超市做了13年清管工作，專門負責有害生物防治。她驕傲地說，「蚊子看到我都繞著走，大家都叫我『滅霸』。」

浦賽紅自製的「蚊蟲作息表」。（取材自新民晚報）
浦賽紅自製的「蚊蟲作息表」。（取材自新民晚報）

新民晚報報導，在這份「蚊蟲作息表」中，分時間、現身地點、行為特點、殺蚊妙招等四個部分，用表格的形式教大家防蚊招數。

包括：5:00—黑暗處，還在睡覺；6:00—花園及綠化帶，找對象、精力十足；9:00—陰暗、有水的地方處，再睡一會；12:00—積水處，飛了一上午又餓又睏；15:00—陰涼處、草叢，睡午覺；18:00—花園及綠化帶，找吃的；19:00—你家或你家門口，想跟你回家；23:00—你的房間，嗡嗡嗡，找吃的…。

比如18:00，蚊子集中在花園及綠化帶，牠們在找吃的，可以用塗抹洗潔精+蜜糖的盆，放置在蚊蟲聚集地用來除蚊；19:00，蚊子多出現在你家或你家門口，，這時候可用電蚊拍拍打或電蚊香液趕。

據報導，這份「蚊蟲作息表」上，還有「快速了解你的對手（蚊蟲）」、「四招消滅蚊蟲」等科普小知識。

比如：「四季中的蚊子，春季成蚊相親較為含蓄，夏、秋季戀情升溫入洞房，雄蚊負責授精、雌蚊負責吸血繁殖後代，冬季新生代蚊子化身越冬蚊，喜歡蟄伏在溫暖潮濕環境」，既生動、詼諧，又具科普性。

浦賽紅向顧客免費發放自製的「蚊蟲作息表」，登上微博熱搜，閱讀超過1.8億。（取材...
浦賽紅向顧客免費發放自製的「蚊蟲作息表」，登上微博熱搜，閱讀超過1.8億。（取材自新民晚報）

據報導，這份「蚊蟲作息表」的作者是某超市上海市靜安區平型關店的清管員浦賽紅，她的職務正式名稱叫「有害生物防治專員」，專職就是滅蚊。

 浦阿姨說，在她們超市，這是一個專門的工種，每個門店都設置「清管員」的崗位。

多年與蚊蟲鬥智鬥勇，浦阿姨和同事們一起琢磨出不少驅蚊滅蠅妙招。浦阿姨說， 「比如蚊子有聚光性，尤其在超市的燈光下，喜歡往黃色的地方飛，所以我們的黏蚊貼都是黃色的。這一招，我們叫『色誘』。」

報導說，為了避免蚊蟲叨擾，幾乎每家超市都有從外到內設置的「六扇門」，分別是：捕蠅籠、門簾、黏蟲紙、風幕機、黏蟲彩帶、滅蚊燈。另外，預防蟲害還需要搶得先機，定點定期噴灑藥水，殺滅幼蟲。 「這樣一套下來，基本上蚊蟲很難突破進到超市裡來。」浦阿姨說。

登上熱搜後，不少網友稱讚浦阿姨術業有專攻，工作細緻，把「打蚊子」這樣的平凡事做到極致。甚至有網友建議發論文。還有網友希望她分享對付其他蟲害的祕方。

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