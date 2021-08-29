殘奧盲選手胡明耀 帥似日本動漫「咒術回戰」的五條悟

中國隊選手胡明耀因神似日本漫畫「咒術回戰」中的角色五條悟，引起網民們的熱烈討論。（取材自微博）

近日，東京 殘奧會男子盲人門球項目中，中國 隊選手胡明耀因外型神似日本漫畫「咒術回戰」中的角色五條悟，引起了網友們的熱烈討論，還上了熱搜。

日本漫畫「咒術回戰」中的角色五條悟。（取材自微博）

網易體育報導，胡明耀的白髮是由於白化病造成的，但在網友看來，這跟角色五條悟的造型極為相似，簡直就是現實版五條悟。

胡明耀1995年出生，他2009年入選浙江省盲人門球隊，三次參加全國殘運會並取得了三連冠。 2010年，胡明耀代表中國參加廣州亞殘運會奪得冠軍，2014年、2018年也均獲得亞殘運會亞軍的好成績。

浙江籍盲人門球運動員胡明耀參加殘奧會上熱搜。（取材自微博）

在社交媒體上，網友們紛紛直呼胡明耀帥爆了，「真的像動漫裡走出來的，好帥」「明亮耀眼，我們都看到了他身上的光」「形像是無奈所致，但鬥志正式讓他帥了」。

另據錢江晚報報導，胡明耀的老家在溫州永嘉，他的兄弟姊妹眾多，早些年母親去世後，一直是爸爸苦苦支撐起這個大家庭。

日本漫畫「咒術回戰」中的角色五條悟。（取材自微博）

基地的老師們都很熟悉胡明耀，他平時是個很內向的人，訓練特別刻苦，來杭州之後，花了不長的時間就入選了國家隊，成為主力。

日常，盲人門球基地有近80名運動員 ，也得益於當地企業資助，運動員們平時訓練收入穩定。胡明耀堅持刻苦訓練屢獲佳績的同時，也為爸爸減輕負擔。