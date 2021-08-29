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抗Delta「保護力達77%」 中推首款重組蛋白疫苗

記者呂佳蓉／綜合報導
在廣西南寧市青秀區方園社區衛生服務中心，醫務人員為市民接種新冠疫苗。(新華社)
在廣西南寧市青秀區方園社區衛生服務中心，醫務人員為市民接種新冠疫苗。(新華社)

中國再有一款新冠疫苗研發成功並公布其臨床試驗結果。重慶智飛生物製劑公司宣布，其所研發的重組蛋白新冠疫苗，經第三期臨床試驗顯示，對預防新冠病毒的保護力達81.76%，對Delta變種病毒也有77%的保護力。智飛是中國首款重組蛋白疫苗。

中國目前使用的本土新冠疫苗有滅活疫苗的國藥、科興，以及病毒載體的康希諾。而中國已於今年3月核准智飛疫苗的緊急使用授權，這次是第一次公開發布疫苗的大型臨床試驗結果。

智飛疫苗在中國、印尼、巴基斯坦、烏茲別克等地進行第三期臨床試驗，受試者有2萬8500人。在各地的第三期臨床試驗從去年12月12日起陸續展開，2萬8500人中，疫苗組1萬4251例、安慰劑組1萬4249例。智飛的重組蛋白疫苗為三劑型。

上游新聞報導，由智飛全資子公司安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司與中科院微生物研究所合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（ＣＨＯ細胞）三期臨床試驗的關鍵性資料顯示，該款疫苗對新冠重症及以上病例、死亡病例的保護效力為百分之百。

對Alpha變種病毒的保護效力為92.93%；對Delta變種病毒的保護效力為77.54%；綜合保護效力為81.76%，達到世界衛生組織要求的新冠疫苗有效性標準，安全性良好。

中國國家衛健委昨天通報，27日中國新增21例新冠狀病毒確診，其中僅有一例本土來自雲南報告的病例，中國此波本土疫情漸進尾聲。

疫苗 中國 重組

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