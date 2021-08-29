為讓實驗活起來 老師「獅吼功」3年吼破上千酒杯

朱向陽經常帶著孩子們做實驗。(取材自紫牛新聞)

一名物理老師重現武俠片裡的「獅吼功」，吼破酒杯的視頻近來引得網友讚嘆，有著42年教學資歷的教師朱向陽說，這是他做的高中物理課上的「共振實驗」，實驗原因是為了「讓物理課更生動有趣，讓書本上的知識活起來」。

紫牛新聞報導，61歲朱向陽為了做成這個實驗，一度把嗓子吼啞，10天發不了聲。此後三年他不斷試驗，吼破千餘個酒杯，終於掌握到技巧，達成百分之百成功率。網友忍不住留言「獅吼功太厲害了」、「這是酒杯終結者」、「你家都是直接買整箱的酒杯嗎」。

報導指出，2001年，朱向陽到江西省信豐中學擔任物理實驗教師，2014年暑假，在電視上看到外國小朋友成功完成「空口吼裂酒杯」實驗，因此便萌生把這個實驗搬到課堂上的想法。

朱向陽說，實驗看著很容易，但理論和實踐之間有很大差距。兩年間，他不斷實驗，但成功率不及五成。後來他從網上訂300多個酒杯，「疫情 期間宅在家每天都吼杯子」，直到把300個杯子吼破，終於掌握到技巧。

朱向陽在做紙杯留聲實驗。(取材自紫牛新聞)

「原來要成功不光和聲音有關，與酒杯也有很大關係。」朱向陽到現在為止吼破了1000多個杯子，成功率接近100%，一個酒杯只需要吼三到四次就會破裂，最多兩分鐘就能成功。

朱向陽把杯子吼破了。(取材自紫牛新聞)

在信豐中學，有一間教室專門用來陳列自製的實驗器材、教具，其中絕大多數是朱向陽自己設計製作，「材料都是用的大家身邊非常熟悉的一些物品來進行拆分重組 ，完成後再用於教學」。

報導稱，1979年，朱向陽成為一名鄉村代課老師。 2021年，本應退休的朱向陽又被學校返聘，繼續做專職物理實驗老師。每天泡在實驗室裡，他樂在其中：「實驗已成為我生活的一部分，我很享受做實驗的過程，更會減少很多煩惱。」

最近，沉迷於物理實驗的朱向陽正在做紙杯留聲實驗，同時也喜歡上抖音短視頻。工作之餘他將一些實驗小視頻發到網絡上，收穫了33萬粉絲，300餘萬網友點讚。其中紙杯留聲機的實驗視頻更是獲得184萬網友點贊。

朱向陽說，微信 群裡有近千名來自全中國各地的物理老師和物理愛好者，「我們在群裡面經常交流，我並不是要通過發布視頻獲得流量，主要是為了把所做的實驗用視頻保存下來，同時也和網友分享實驗的樂趣」。