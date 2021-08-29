半年增40億 鍾睒睒重回中國首富

鍾睒睒重回中國首富寶座。（取材自微博）

福布斯實時富豪榜顯示，農夫山泉 董事長 鍾睒睒以689億美元的身家力壓馬化騰、黃崢以及馬雲，穩居福布斯中國 富豪榜第一位，重回中國首富寶座。

中國證券報報導，農夫山泉在8月25日披露半年報，上半年大賺人民幣40億元（約6.18億美元）。上半年，得益於公司產品銷量的增加、產品結構的變化以及對PET成本的有效控制，農夫山泉的毛利以及毛利率進一步提升。半年報顯示，農夫山泉上半年毛利為人民幣92.41億元，較去年同期增長33.7%，毛利率也上升1%至60.9%。

2020年9月，農夫山泉在港交所上市。上市首日，農夫山泉高開85%，截至當日收盤，股價 報32.896港元/股，漲幅達53%。不僅賺足市場的眼球，還助力 鍾睒睒成為中國新首富。

隨後，農夫山泉的股價一路高歌猛進，並在2020年最後一個交易日，助力 鍾睒睒身家超過馬雲、馬化騰，並超越印度信實工業集團董事長穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani），坐上亞洲首富寶座，並在全球富豪榜上名列第11位。

但農夫山泉的股價走勢在2021年開始調轉方向。自1月8日觸及歷史高點68.75港元/股後，公司股價開始持續下跌。股價的下跌也讓 鍾睒睒失去亞洲和中國首富的寶座。

截至8月27日收盤，公司股價報39.7港元/股，雖然較年初的高點68.75港元/股，下跌42.25%，總市值蒸發超3000億元至4465億元。不過，據8月27日福布斯實時富豪榜顯示， 鍾睒睒仍以689億美元的身價重回中國首富寶座，位居亞洲富豪榜第二。