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富士康招聘8燒腦題 網友崩潰：只是想去鎖螺絲

中國新聞組／北京28日電
網上流傳的深圳富士康人力招聘試題。(取材自微博)
網上流傳的深圳富士康人力招聘試題。(取材自微博)

iPhone 13 將於9月登場，代工的富士康亦有內部流出，不過流出的是招聘考題！一個工廠員工要認識甚麼？近日網路瘋傳一份深圳富士康廠房的招聘試卷，內有八條燒腦題目，令網友驚訝，大嘆自己連出賣勞力都沒資格：「我只是想去上顆螺絲而已...。」

綜合媒體報導，一份據說是深圳富士康人力招聘試題在網上流傳，根據試題，考核的是深圳廠房「普工」，即是普通員工，主要負責工廠內重覆又沉悶、低技術含量的工作。其中有兩題填空、三題選擇，以及兩題問答，一共八題。

試題先是問了中國現任主席、總理和國旗，以及要求比較「100萬和10,000,000」的大小，之後開始出現邏輯和數學題，像是「請按規律在（）處填上合適的數：1，1，2，3，5，8，13，（）」，和從以下ABCD中，選出應該填在「XOOOOXXOOOXXX」後面的選項，答案則有「A：XOO」、「B：OO」、「C：OOX」、「 D：OXX」可選。

最後一題問答題則是：如果有9個兵乓球，要裝在4個袋子裡，保證每個袋子裡都有兵乓球，並且每個袋子裡的兵乓球個數是單數，你能想出辦法嗎？若答對這題，則可以成為主管儲備人選。

據報導，雖然這份考卷，未經證實是否真的出自深圳富士康，不過仍引起中國網友熱議，「我都去上螺絲了，還不放過我。」

有網友認為，試卷中的問題很簡單，是網上常見的智力題和數學題，也有人質疑題目真實性，指現時行內缺人，更表示「有名有姓都會請」。雖然如此，試卷中的題目也引起大量討論，大家都想知道到底題目的答案是甚麼。

近日網路瘋傳一份深圳富士康廠房的招聘試卷，圖為富士康。（本報資料照片）
近日網路瘋傳一份深圳富士康廠房的招聘試卷，圖為富士康。（本報資料照片）

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