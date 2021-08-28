中國網路用戶超過10億 八成使用網購

圖為民眾在北京街頭瀏覽手機。 （中新社）

中國 中央電視台新聞App（應用程式）報導，中國互聯網絡信息中心（CNNIC）近日發布統計，截至今年6月，中國網路用戶規模達10.11億，對比去年底成長2175萬，網路普及率達71.6%。網路支付用戶規模達8.72億，占網民86.3%；網路購物用戶規模達8.12億，占80.3%。

中央社報導，這份「中國互聯網絡發展狀況統計報告」進一步指出，截至6月底，中國短影音用戶規模達8.88億，對比去年底成長1440萬戶，占網民整體的87.8%。網路直播用戶規模達6.38億，年增7539萬；電商 直播用戶規模為3.84億，年增7524萬；遊戲直播用戶規模為2.64億，年減452萬。

報告也提到，即時通訊軟體用戶規模成長乏力，微信 全球月活躍帳戶今年首季度僅年增3.3%；QQ月活躍帳戶數由2018年開始下滑，至今年第一季已降至6.06億戶。

報告並且指出，中國網路用戶的人均每周上網時長為26.9個小時，對比去年底成長0.7小時。當中，網上外賣、在線醫療以及在線辦公的用戶規模成長最為顯著，年增率在10%以上。在線旅行預訂、網路購物的用戶規模較去年底分別成長7%以及3.8%。

另據新華社報導，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲稱，今年上半年，互聯網進一步發揮支撐引領作用，促進數字經濟規模不斷擴大，成為構建國內國際雙循環新發展格局重要力量。