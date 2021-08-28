學生開學返校與疫苗掛鉤？教育部：堅決叫停

針對部分地區將學生開學返校與家長接種疫苗掛鉤的做法，教育部稱已經堅決叫停了。（新華社）

中小學即將開學，針對近期部分地區將學生開學返校與家長接種新冠病毒疫苗 掛鉤的做法，教育部應對新冠肺炎疫情 工作領導小組辦公室主任王登峰說，這項行為已經堅決叫停了。

據澎湃新聞報導，對於有中小學校要求學生與同居人均在北京 14天，並提供核酸檢測陰性證明才能返校一事，王登峰指出，北京市教委提出要提供本人及共同居住人員的14天內健康監測情況，這是為了能夠把好「校門關」。

但話鋒一轉，他又稱，中國工程院院士鍾南山給教育系統作了一個報告，表示疫苗的保護作用非常明顯，安全性值得信賴。但目前中國接種疫苗的法律依據是，不管12至17歲，或是成年人，都遵守一個共同原則，即「知情、同意、自願」。

他強調，因此，不應該把是否接種疫苗，不管是本人還是共同生活的人，作為開學返校、入校的一個標準。

王登峰指出，要從嚴，但也要依法依規執行疫情防控措施。目前相關地方疫情防控部門已發出通知叫停了上述要求。

北京市教育委員會副主任劉曉明則說，北京重大活動和重大任務比較多，9月有服貿會，接著明年有冬奧會，北京需要有更加嚴格的疫情防控措施，來確保安全穩定大局。