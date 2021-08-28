學生開學返校與疫苗掛鉤？教育部：堅決叫停
中小學即將開學，針對近期部分地區將學生開學返校與家長接種新冠病毒疫苗掛鉤的做法，教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰說，這項行為已經堅決叫停了。
據澎湃新聞報導，對於有中小學校要求學生與同居人均在北京14天，並提供核酸檢測陰性證明才能返校一事，王登峰指出，北京市教委提出要提供本人及共同居住人員的14天內健康監測情況，這是為了能夠把好「校門關」。
但話鋒一轉，他又稱，中國工程院院士鍾南山給教育系統作了一個報告，表示疫苗的保護作用非常明顯，安全性值得信賴。但目前中國接種疫苗的法律依據是，不管12至17歲，或是成年人，都遵守一個共同原則，即「知情、同意、自願」。
他強調，因此，不應該把是否接種疫苗，不管是本人還是共同生活的人，作為開學返校、入校的一個標準。
王登峰指出，要從嚴，但也要依法依規執行疫情防控措施。目前相關地方疫情防控部門已發出通知叫停了上述要求。
北京市教育委員會副主任劉曉明則說，北京重大活動和重大任務比較多，9月有服貿會，接著明年有冬奧會，北京需要有更加嚴格的疫情防控措施，來確保安全穩定大局。
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