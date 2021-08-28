雲南這所高校迎新 來就送大象駕駛證

校方推出「大象駕駛證」文創產品，希望讓更多學生關注自然保育。 (取材自微博)

開學在即，入學的新生都會收到學校的暖心禮，雲南一所高校給新生們準備的禮物有點特殊，是一本「大象駕駛證」，上面寫著「僅限校內騎乘大象使用，請遵守交通規則」。儘管大象「當然不能騎」，「大象駕駛證」一推出就火熱，從迎新禮變成了「一本難求」的爆款藍本本。

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文匯報報導，給學生們準備這本藍色「大象駕駛證」的是雲南理工職業學院，首批駕駛證準備發放500本，新生到校報到時，如果夠幸運就可以得到一本作為紀念品。

收到這個藍本本的同學，第一個感覺就是「啊？這是啥？我們學校可以騎大象？」等細看完才明白，原來這是校方準備的一份禮物，「真是又驚又喜，才拿到嚇我一跳，還以為要學騎大象呢。」一名剛入學的女生說。

幸運的入校新生獲得了「大象駕駛證」。 (取材自微博) 500本「大象駕駛證」準備就緒，學生可以通過考試獲得。 (取材自微博)

打開「大象駕駛證」，左邊是駕駛人的信息，右邊是大象的信息，每頭大象都有一個雲南本土名字，比如燒包穀（當地出名的方言配音動畫）、小洋芋、燒餌塊（民俗小吃）…「大象名字居然叫燒包穀，我們雲南最熟悉的聲音了，太接地氣了。」雲南學生楊興圍說。

據報導，這本駕駛證裡的內容趣味十足，除了有大象姓名、性別、身高、日常口味等內容外，還列明「扣分項」，比如駕駛者玩手機 騎大象、嚇到小朋友、尾氣排放超標等。

「大象駕駛證」的設計初衷是為了迎接即將到來的《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）。 （中新社）

「大象駕駛證」設計策劃者、雲南理工職業學院黨委宣傳部負責人何家偉表示，這本駕駛證從5月份就開始設計，初衷是為了迎接即將到來的「生物多樣性公約」第15次締約方大會（COP15），設計思路則是結合「北移亞洲象」熱點事件，以及多年來人們對雲南騎大象上學的調侃。學校希望透過這樣一個文創產品，喚起廣大學生保護生物多樣性的意識。

報導說，來自廣東的學生羅沖說，「以前一直聽說雲南人騎大象上學，那時當真了，而且對雲南特別嚮往…現在通過『大象駕駛證』上的雲南特有物種信息，比如特殊菌種松茸、乾巴菌，特有物種滇金絲猴、白眉長臂猿等對雲南生物資源又多了一次了解，我還通過上網查詢等形式去了解更多的雲南特有的動植物，我會把相關知識傳播給省外的親戚朋友。」

除了幸運的新生，其他同學要獲得這份特別駕駛證，就需要參加書面考試，學校老師表示，考試的內容將圍繞生物多樣性相關知識，學校希望通過這樣的方式，讓更多學生關注自然保育。

不少網友看後表示，想要這樣的藍本本：「」「嚮往的駕駛證，能發一本給我嗎？」、「大象證這次真的解釋不清了。」