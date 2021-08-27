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58歲的她閃嫁32歲流浪漢 3個月後他動搖了…

中國新聞組／北京27日電
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

558歲的好子梁湘平（化名）快定與比自己小26歲的流浪漢周德發（化名）結婚了，但一起生活了三個月後又決定要離婚了。面對極力想挽回的周德發，梁湘平表示，她並不是嫌棄周德發窮，而是覺得周德發對這段感情動搖了。

58歲的梁湘平。（視頻截圖）
58歲的梁湘平。（視頻截圖）

據網易「清白路人」描述，32歲的周德發命運坎坷。出生8個月大的時候母親就跑了，之後跟著爺爺奶奶生活，沒有讀上多少書，小小年紀就跑出去流浪了。

報導說，兩人是去年在公園裡認識的，當時梁湘平身穿一套白色的連衣裙引起了周德發的注意，緊接著他就跟梁湘平講起了自己的遭遇：八歲給人擦皮鞋，11歲開始流浪，已經幾天沒有吃上什麼飯了，想讓梁湘平給找個工作，或者幫忙找個住處。

梁湘平認為周德發是個孤兒，無親無故，很可憐，也沒有人愛他，於是她出錢出力給周德發安排了吃住。 相處不久後，周德發求婚了。但被梁湘平果斷的拒絕，而周德發沒放棄，最後梁湘平同意了。結婚後，周德發的同事笑話他，說他怎麼找了個歲數這麼大的老太婆，還不能有小孩，起哄著要給周德發介紹個年輕的對象。

周德發常常為此抱怨，梁湘平因為年齡問題不可能生育，且周家人至今都無法接納她，當下表明兩人分開算了。周德發哭求著梁湘平不要分開，並說以後再也找不到像梁湘平這樣好的人了。

周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）
周德發和梁湘平高調舉行婚禮。（視頻截圖）

婚前，周德發在打工流浪的時候也曾談過兩次戀愛，女友都比他大20歲。為何不找同齡的人談戀愛，周德發表示：她們都看不起我。他直言自己就是喜歡歲數大的，從她們身上能夠得到愛。

據報導，在得知梁湘平是因為自己家人沒有接納她而有心結時，周德發第二天帶著妻子回一趟家，跟親人們溝通一下。周家人了解周德發現如今能夠體面地站在他們面前，都是梁湘平的功勞後表示不反對，反而還感謝有人照顧了周德發。

聽到周家人的說辭，梁湘平心裡鬆了一口氣，她在乎的並不是周德發窮不窮，而在乎的是周家人能不能接納她。周德發也給了她保證，承諾會好好愛梁湘平，和好以後，好好努力上班，回家幫忙洗衣服做飯。就這樣，兩人握手和好了。

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