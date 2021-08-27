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整肅歪風 愛奇藝：取消偶像選秀

中國新聞組／北京27日電
愛奇藝取消未來的偶像選秀節目和任何場外投票環節。圖為愛奇藝之前出品的偶像選秀節目「青春有你」。（取材自微博）
愛奇藝取消未來的偶像選秀節目和任何場外投票環節。圖為愛奇藝之前出品的偶像選秀節目「青春有你」。（取材自微博）

針對「飯圈」（網路用語，指粉絲圈）亂象，在中國電視藝術家協會近日召開的座談會上，愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇稱，將抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，並取消未來偶像選秀節目和任何場外投票環節。

中國藝術報報導，前述座談會主要是針對「飯圈」文化、「粉絲」經濟、「流量」明星、陰陽合約、畸高片酬等近期影視行業集中出現的一系列違法失德現象進行研討。龔宇表示，愛奇藝會抵制不合理片酬、抵制偷稅漏稅，並取消未來幾年的偶像選秀節目和任何場外投票環節。

文匯報報導，日前愛奇藝推出選秀節目「青春有你3」，粉絲若想給偶像投票，需掃贊助商蒙牛真果粒牛奶瓶蓋內的二維碼，於是很多粉絲買牛奶雇人倒，僅一天就倒掉了27萬盒牛奶。甚至隨著賽事進程，粉絲專用打榜投票牛奶會售罄，出現了「黃牛」專賣「奶票」。

清華大學新聞與傳播學院副教授蔣俏蕾說，「飯圈一開始並不是一個貶義詞，也不該成為貶義詞。業內人士認為，追星過程中出錢出力的多數為青少年粉絲，處於「飯圈」底層，只是龐大商業利益棋局中的「棋子」，即使出發點只是單純的喜愛，也會受累於炒作的滾滾泥石流。

視協理事、東陽正午陽光影視董事長侯鴻亮表示，日後在演員的選取上，將堅持以道德品質、專業能力、團隊配合為先。不排斥流量，但流量只是錦上添花，不是根本。作品的根必須扎根人民、扎根生活，與人民血肉相連。

電影文學學會副會長、編劇余飛則說，「飯圈」一般是大規模人群，卻完全處於無序狀態，「流量」明星幾十萬的粉絲，儼然相當於一個縣城人口，是一個非常容易被煽動的組織，隨意網路暴力他人，審判他人，這種現象必須由主管部門來管理。

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