萬元訂上海外灘酒店 入住發現3000元不到 想退行嗎?

消費者控訴被當冤大頭，花近萬元訂房，實際價格僅3000元不到，還無法退房。（取材自W酒店官網）

訂房平台又爆消費糾紛。有消費者投訴，花了近萬元人民幣訂上海外灘酒店，辦理入住後發現，他所訂的房間在賓客登記表格上的價格僅為人民幣2980元/晚，更令人氣憤的是，酒店還不准他退房。

正觀新聞報導，俞先生帶孩子到上海旅遊，事前在美團平台預訂了一間當晚入住上海外灘W酒店的外灘景觀壯美客房。他說，「因為酒店很多方面描述的比較好，我認為它就值這個價（9559元），而且今年7月1日作為一個比較特殊的日子，我便沒有懷疑。」

然而，看到單子上的2980元，俞先生還是驚了。報導指出，隨後他向酒店和美團方面要求退房的時候，卻都遭到了拒絕。

「酒店說你是在美團訂的，酒店退不了；美團則稱該價格是第三方（代理）放上來的價格，可以聯繫協商，後來一會兒說退1000元，一會兒說退2000元。」俞先生表示價格與其支付價格相差太大，不能接受。

上網搜尋不同平台和渠道的酒店相同房型報價竟相差3倍。據報導，以W酒店房間為例：美團平台顯示的含兩份早餐價格是9885元/晚；攜程、去哪兒、同程等平台的價格則在4500元/晚至4700元/晚。值得注意的是，上述各在線旅遊平台的價格均為通過代理預訂的價格。

房間在賓客登記表格上的價格僅為一晚2980元。（取材自正觀新聞）

這個房間的官方定價到底是多少呢？報導稱，搜索了萬豪國際集團酒店預訂的官方微信 小程序，並未找到該房型。但在萬豪國際集團官網，該房型非會員不含早餐的含稅價格顯示為3707.88元/晚。

在旅遊行 業業內人士看來，同一家酒店同樣房型在不同平台和渠道差價如此之大，並不完全是在線旅遊平台的「鍋」，這其中有不少博弈。業內人士表示：「其實酒店和機票的收益管理是一樣的，一方面要保證入住率，入住率越高賺的錢越多，另一方面要保證單個價格。在線旅遊平台是幫助酒店平衡收益的一種方式，尤其對知名度不高的連鎖酒店。」

酒店預訂頁面顯示，價格為9559元一晚。（取材自正觀新聞）

一般在線旅遊平台都是提前協議價，因此酒店的實時價格與在線旅遊平台的價格是不同步的。報導指出，對酒店來說，如果有足夠的客源基礎和服務能力，價格完全可以比在線旅遊平台更低。比如萬豪、雅高、IHG等國際知名連鎖酒店，都是只有在官網預定才能獲得會員積分以及參加活動等，拉動了不少常旅客的消費。另一方面，由於在線旅遊平台收取的「中介費」相當高，而且要和同行競爭，所以會要求更好的價格。

業內人士指出：「在這樣價差如此大的案例中，酒店的後續行為是有問題的，平台對代理商的監管也是存在問題的。」

此外，在線旅遊平台的房型普遍比官方渠道的房型更多。報導說，上海外灘W酒店的客服人員表示，「酒店的很多房間已經被代理占完了，所以我們這邊都沒有房間了。」她指出，代理可能提前惡意占房間，然後再高價賣，建議不要從代理那裡預訂。

「天價房」該如何監管？綜合澎湃新聞、新民晚報報導，上海出手了針對部分平台為追求暴利擅自加價，以及個別酒店大幅提高客房尾單銷售價格的情況，在上海市文化和旅遊局指導下，市旅遊行業協會日前出台「上海市酒店價格誠信自律公約」，倡議酒店行業對「天價房」說不。

目前，公約已得到本市各大酒店集團、主要在線旅遊平台等旅遊企業的積極響應。

下一步，市旅遊行業協會將進一步推動「上海市酒店價格誠信自律公約」落實落地，引導發動更多的行業企業積極參與，健全完善信息共享研判、聯合執法檢查、輿情快速處置、價格案件移送等酒店價格常態化監管機制，為建設高品質世界著名旅遊城市構建和諧穩定的價格秩序。