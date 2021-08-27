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奇葩飯店 廁所門推開竟是玉米地 網笑：肥水不流外人田

中國新聞組╱北京27日電
郭先生將廁所門一開，竟是一大片玉米地。(取材自看看新聞)
郭先生將廁所門一開，竟是一大片玉米地。(取材自看看新聞)

山東濰坊一名郭先生日前在一家鄉間飯店用餐時，遇到了一個相當奇葩的廁所，推開門後竟然是一大片玉米地，看了他哭笑不得，也不好意思就地解決，直接返回店內。

來源：YouTube

大眾消費網報導，郭先生表示，日前他和同事在山東濰坊一家飯店用餐，起初他沒注意到廁所有什麼不同，也看到有人進門上廁所，自己也去了，沒想到就在推開門的時候，場景讓他嚇了一大跳，廁所門竟是直通戶外的一大片玉米地。

對此景難以置信的郭先生，懷疑自己是打開了任意門，趕緊退回來再次確認是洗手間門，開啟後還是一片玉米地。根據照片可以看到這片玉米地很大，一眼都看不到盡頭。

鄉間飯店的廁所門。(取材自看看新聞)
鄉間飯店的廁所門。(取材自看看新聞)

郭先生後來才確定，原來這家飯店所謂的「廁所」就是這片玉米地，他甚至還看到有人在不遠處小解。

這個奇葩洗手間頓時引起了網友熱議。有人說，「這原生態的洗手間，既上了廁所，還給玉米施了肥，純天然無公害肥料，值得擁有。」

也有人表示，這飯店一看就是在農村，這樣的場景很常見，沒什麼大驚小怪的。還有網友表示這是「肥水不流外人田」，「看這片玉米地這麼綠，就知道地有多肥了」。

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