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6年前走秀暴紅 85歲「中國最酷爺爺」開飛機上雲霄

中國新聞組／北京27日電
王德順在駕駛飛機。（取材自紫牛新聞）
王德順在駕駛飛機。（取材自紫牛新聞）

85歲的王德順是一位啞劇表演藝術家，79歲時因一場裸上身走秀一夕暴紅，被封為「中國最酷爺爺」；更酷的是，王德順日前在北京的一家機場駕駛輕型飛機，完成了長達40分鐘的飛行，過程中還做了拐彎、爬高等操作，刷新中國飛行學員年齡最大紀錄。

央視新聞報導，全中國共有7萬3000多個有效執照駕駛員，王德順就是其中一人，他近日成功拿下飛行執照，成了中國最大年齡的飛行學員。王德順在北京密雲穆家峪機場通過所有科目考試，駕駛斯洛文尼亞蝙蝠飛機製造公司生產的SW100輕型飛機，完成了長達40分鐘的飛行。

公開畫面中，一頭白髮的王德順成功降落後走下機艙，有力的步伐加上挺拔的身姿，和他的年齡形成明顯反差。結束飛行後，他將這一消息分享到自己的社交平台，很快就有年輕粉絲留言評論：「太強了，爺爺，活得非常瀟灑！」

王德順日前接受紫牛新聞採訪時表示，自己是帶著初心，想要實現兒時的飛行夢，被問到過程困難嗎？王德順說，「當然難，每一步都是新的開始，每一個理論我都要重新學習，但我不能因為它難而不去做，這是我想做的事情，我就要努力完成。」

王德順說，考取私用駕駛員執照是他主動發起的，訓練從6月1日到8月20日，一共80天，「我用了30天的時間學習飛行理論，又用了50天的時間進行實際操作。」年滿17周歲的公民都可以申請考試，但需要有正式的體檢合格證才可以學習，為此王德順每天待在健身館訓練，最終成功拿到了醫生的簽字。

據報導，回想第一次飛上藍天的情形，王德順說腦子一片空白，書裡學到的理論明明記得很清楚，卻不會用了，「手忙腳亂，不知所措，不知道按哪個按鈕，不知道往哪飛，不知道怎麼控制飛機。」大約飛行了十幾個小時，在隨行教練的指導下，他逐漸掌握訣竅，在這場「年齡」的挑戰中，他又一次抵達勝利的終點。

王德順駕駛輕型飛機，刷新中國飛行學員年齡最大紀錄。（取材自紫牛新聞）
王德順駕駛輕型飛機，刷新中國飛行學員年齡最大紀錄。（取材自紫牛新聞）

除了開飛機，王德順是個不折不扣的「斜槓老人」，他是一位啞劇表演藝術家，代表作品造型啞劇被載入「中國大百科全書」戲劇卷；24歲當了話劇演員，57歲創造「活雕塑」藝術，65歲學習騎馬，78歲學習騎摩托，79歲走上T台走秀，80歲學打碟，85歲完成藍天飛行夢，精彩的人生也讓他被封為「中國最酷爺爺」。

王德順說，「別人經常問我為什麼能做到，我能想到的回答就是性格使然」，他也鼓勵年輕人，只要是合情合理的，就努力去做，不管它有多難。

王德順日前在北京的一家機場駕駛輕型飛機，完成了長達40分鐘的飛行。（取材自紫牛新...
王德順日前在北京的一家機場駕駛輕型飛機，完成了長達40分鐘的飛行。（取材自紫牛新聞）

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