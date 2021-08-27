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張家界部分景區重開 南京祿口機場復飛

中國新聞組／北京27日電
湖南省張家界市天門山景區工作人員26日抓緊消殺作業，為重新開園做好準備工作。(新華社)
湖南省張家界市天門山景區工作人員26日抓緊消殺作業，為重新開園做好準備工作。(新華社)

中國疫情趨緩，連CNN都預料「中國將成第一個控制Delta疫情的國家」，在此背景下，湖南張家界武陵源核心景區、天門山景區和張家界大峽谷景區三個景區經嚴格評估，達到開放條件，27日8時起恢復開放。自景區開放之日起至9月30日，張家界A級景區及景區內交通工具對全國遊客實行門票半價優惠。此外，造成疫情擴散的江蘇南京祿口機場，26日也開始恢復國內航班運行。

來源：YouTube

湖南日報報導，為迅速啟動張家界旅遊市場，張家界還將實行航班補貼。對9月1日至9月30日期間恢復的航班，每個航班給予適當補貼；繼續對旅遊專列給予獎勵；鼓勵景區開展反哺旅行社行動。將舉辦第三屆網紅直播旅遊節、2021全國自駕俱樂部大會暨湖南自駕旅遊發展大會、環天門山馬拉松、第五屆中國張家界國際旅遊詩歌節、全國新年登高、全市旅遊行業職業技能大比武等旅遊營銷活動。

報導指出，根據「張家界市統籌疫情防控和經濟社會發展有序推進復工復產復學指導意見」，綜合市區(縣)兩級衛健部門、疾控部門的專家和文旅部門的指導組現場風險評估意見後，張家界部分景區恢復開放。同時，張家界開放景區繼續實行預約、限流、錯峰，嚴格落實「四方責任」，確保景區有序平安，確保住宿、餐飲等涉旅服務行業在做好常態化疫情防控的前提下，恢復正常經營秩序。

景區開放後，採用無接觸購票結算方式，強化對遊客的防控措施監管和巡視，落實所有進入景區人員戴口罩、測體溫、查二碼和一米線間距等防控管理措施，門票站建立臨時隔離點，配備防護技能工作人員。建立員工日常健康監測台賬，並按相關規定組織核酸檢測。一線員工疫苗接種率達100%。

據了解，張家界其他室外景區和室內景區將在風險評估通過後陸續開放，全部恢復開放預計在9月上旬完成。

另據紫牛新聞報導，南京祿口機場26日上午10：16，首架出港航班東航MU2923航班起飛飛往青島。按照疫情防控要求，本月中旬，南京祿口機場完成各區域終末消毒，並通過了專家組評估。機場圍繞疫情防控和安全運行，制訂恢復航班運行方案，落實各項疫情防控措施，開展了全方位綜合保障演練。

湖南張家界藍天救援隊的隊員隊員26日手持消殺工具對景區環境進行消殺，為即將重開的...
湖南張家界藍天救援隊的隊員隊員26日手持消殺工具對景區環境進行消殺，為即將重開的景區做好準備。(中新社)

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