太空也能打乒乓？神12航天員天宮這樣過周末

聶海勝（中）、劉伯明（右）、湯洪波三位航天員表示會在周末打乒乓球。（視頻截圖）

神舟12號載人飛船已在軌飛行兩個多月，其間完成兩次出艙任務。神舟12號航天員乘組近日透過天地對話接受採訪，也分享自己執行任務的情況。聶海勝、劉伯明、湯洪波三位航天員表示，太空 生活其實並不枯燥，跑步、打乒乓球、聽音樂，一樣不落，十分豐富。

在核心艙兩個多月的時間，航天員們的工作 一定非常緊張忙碌。大公報引述中國中央廣播電視總台報導，說到周末怎麼過，聶海勝表示，休息，主要是打掃衞生。但是，劉伯明卻「戳穿」了這一切，他笑著表示，「跑步的時候，聽聽音樂。然後打打乒乓球。還有上傳了好多的視頻。海勝還有口琴、牧笛、長笛。」

「看見我乒乓球沒？給拿過來。」即時視頻中，劉伯明對著湯洪波表示。隨即，湯洪波便「飄著」過去把乒乓球拿了過來。而聶海勝就手即打起球來，一招一式，頗有心得。

除了豐富多彩的娛樂活動，到了周末，「出差三人組」也和大多數人一樣，跟家人打電話。湯洪波說：「我們都會給家裡打個電話、報個平安，這也讓我們心裡的感覺非常安靜舒適。跟家裡人打打電話，非常開心的，感覺近在咫尺一樣。這種心裡的距離，在太空飛行的這種孤獨感就會消除很多。」

6月17日9時22分，搭載神舟12號載人飛船的長征2號F遙12運載火箭，在酒泉衛星發射中心準時點火發射。約573秒後，神舟12號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，順利將聶海勝、劉伯明、湯洪波三名航天員送入太空，發射取得圓滿成功。

目前，神舟12號載人飛行任務已經進入第三個月。後續，航天員乘組將繼續開展空間科學實驗和技術試驗，計畫在9月中旬返回東風著陸場。返回前，神舟飛船還將進行繞飛及徑向交會試驗。

太空出差即將結束， 「出差三人組」 也在為返回地球做準備。航天員聶海勝說： 「我們現在重點是把艙外服乾燥好了，儲存起來，因為這個艙外服後面的航天員還要繼續使用。我們要加強身體鍛煉，練好自己的肌肉、骨骼和心肺功能，做好返回的準備，以及著陸後的再適應。確保整個任務圓滿、順利、安全地完成。」

在之前曝光的視頻片段中，三位航天員還演示過神奇的 「太空足浴」 。事實上，他們是在進行骨密度測試，這項測試需要將腳伸進測試機中進行檢測 。隨著在失重環境下生活得越久，航天員的骨密度也會逐漸下降。如果不加以綜合干預，可能會面臨 「骨丟失」 的空間病理現象，引發骨質疏鬆的狀況。因此，對抗骨丟失是空間站建設期間航天員和地面科技工作者必須要面對的重要課題。