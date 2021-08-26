中國直播帶貨新寵：網民瘋養多肉 日售萬單

多肉植物近來在中國掀起風潮。圖為一名賣家在淘寶上直播，回答網友各種關於多肉植物的問題。(中新社資料照片)

華盛頓郵報 報導，多肉植物最近成了中國 直播帶貨的新寵兒。報導提到，在中國已經流行了約十年的多肉植物最近在直播上火紅，說「這是一個600億美元的產業」，在新冠疫情 期間逆勢成長，「數十萬人每天登錄網站」，聽直播主介紹各種多肉植物的細節。

齊魯晚報日前介紹山東青州的一處「多肉花卉基地」，裡面有超過300多個種類的多肉植物，「單日銷售量達數千單，旺季每天能銷售上萬單，網上直播銷售額占總銷售額的90%以上」。

報導介紹該基地八位帶貨主播大部分都是「90後」和「00後」，主要透過快手等直播平台帶貨，「客戶群體中74%都是女性，客戶群體的年齡主要集中在25歲到35歲之間」，目前年銷售額可以達到5000萬人民幣左右，而且還在持續成長。

肉友，就是多肉植物的同好，據報導，這群人是中國正在崛起的中產階級成員，多出生於80年代或90年代。賣家則說，肉友往往是女性，而且有養寵物。報導分析，在室內生長良好的美觀多肉植物，為遠離自然界的都市生活提供了一些安慰。

此外，多肉植物還有一個額外的吸引力，就是它的生長彈性，摘下一片葉子也能生出一株全新的植物，為工作疲憊的專業人士提供了一個方便的、肯定生命的比喻。

但華盛頓郵報也注意到擁有近10億網民的中國，對於多肉植物的喜愛與傳統的植物飼養有一些不同。根據這些網路上的商家，雖然對多肉植物的需求正在上升，有越來越多客戶希望擁有多肉植物，但比起親自養殖，他們更願意將養育植物的工作外包出去，滿足通過圖片、視頻或偶爾的拜訪來觀察他們的監護人的成長。

根據中央電視台的報導，現在80%以上的多肉植物賣家提供寄養服務。一位賣家表示，當他在新冠疫情流行中期開始提供寄養服務時，原本只是想幫疫情熱區的朋友照顧多肉植物，但沒想到現在他有5英畝的土地和27萬株寄養植物。

據雲南網報導，八成淘寶賣家推出「雲寄養」 的多肉寄養需求，這些用戶不乏醫生、教師和IT人士。一位來自雲南的37歲賣家說自己有600個客戶把植物交給她照顧。她說很難理解這些客戶的做法，一些人說家裡沒有空間，另一些人則擔心自己沒有能力照顧這些植物，特別稀有或昂貴的種類，為了讓植物「好看」，乾脆寄養。